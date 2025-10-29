Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо в Чалъндж къп

Женският волейболен отбор на Левски загуби от швейцарския Шезо с 0:3 (23:25, 14:25, 23:25) в първи мач от първия кръг на "Чалъндж къп". Така тимът на треньора Радостин Арсов има нужда от чиста победа или такава с 3:1 на реванша в София на 5 ноември, за да стигне до "златен" гейм, който евентуално може да го класира в следващата фаза на турнира.

"Сините" пропуснаха чудесна възможност в първия гейм, който премина през редица обрати, но българският вицешампион поведе с комфортното 22:17. Стигна се и до 23:21 за Левски, но последните четири точки в частта бяха за домакините.

Във втория гейм Шезо набра самочувствие и поведе с 4:0, а след това и със 17:9. Тимът на Арсов така и не намери противодействие на сериите на швейцарките и стигна само до 14 точки в тази част.

Третият гейм бе повторение на първия. В него постоянно имаше смяна на водачеството. Като се премина през 7:4 за домакините до 17:14 за Левски. В края започна дебнене след 20:20, но швейцарките отново показаха по-здрави нерви и поведоха с 23:21. "Сините" успяха да изравнят, но Шезо първи стигна до мачбол и той бе реализиран за 25:23.

Опитната Славина Колева бе най-резултатна за Левски с 14 точки, Мария Златанова добави 9, а Елена Коларова завърши със 7. Диагоналът на Шезо Морган Гедес реализира 13, Ашли Екес добави 11.