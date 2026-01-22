Лиа Каратанчева продължава към четвъртфиналите в Уестън

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българката отказа представителка на домакините.

лиа каратанчева претърпя загуба втория кръг сингъл анталия
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 българка победи представителката на домакините Ава Родригес със 7:6(4), 6:2. Срещата продължи 1 час и 56 минути.

Каратанчева започна колебливо двубоя и изостана с 1:4 в първия сет, а при 3:5 спаси два сетбола на собствен сервис. Българката обаче показа характер, успя да обърне резултата до 6:5 в своя полза и се стигна до тайбрек. В него тя поведе с 5:0 точки и го спечели убедително със 7:2. Във втория сет националката дръпна с два пробива за 4:1 и без затруднения затвори мача в своя полза с 6:2.

На четвъртфиналите Каратанчева ще се изправи срещу победителката от двубоя между втората поставена Бианка Андрееску (Канада) и София Домингес (Венецуела).

Диа Евтимова пък отпадна на четвъртфиналите на двойки на същия турнир. 38-годишната българка и Катержина Манделикова (Чехия) отстъпиха пред първите поставени американки Алюра Самарипа и Марибела Самарипа с 6:4, 1:6, 4:10 в мач, продължил 76 минути.

