БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева продължава във втория кръг в Уестън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Българката се справи с американка на турнира отвъд океана.

лиа каратанчева претърпя загуба втория кръг сингъл анталия
Слушай новината

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката надделя в оспорван двубой над американската квалификантка Даша Иванова с 6:7(4), 6:2, 7:6(6) за 2:33 часа.

Каратанчева пропиля преднина от 4:1 в първия сет, а в тайбрека поведе с 4:0, но загуби следващите седем поредни точки и изостана в резултата. Във втората част тя доминираше, взе аванс от 3:1 и след 6:2 изравни резултата. В третия сет двете и размениха по един пробив, но в тайбрека националката поведе с 6:4, съперничката й изравни, но с нови две точки тя успя да затвори мача при третата си възможност.

Следващата й съперничка ще бъде победителката от мача между номер 6 Бианка Андрееску (Канада) или участващата с "уайлд кард" американка Виктория Ху. Миналата седмица българката загуби от Андрееску на друг турнир в САЩ.

На двойки Каратанчева и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4 в схемата, достигнаха до четвъртфиналите.

Другата българка Гергана Топалова, която премина успешно пресявките след две победи, загуби от квалификантка Шълин Сюй (Китай) с 3:6, 1:6 за 78 минути игра.

#Лиа Каратанчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Тенис

Елизара Янева продължава към четвъртфиналите на двойки в Порто
Елизара Янева продължава към четвъртфиналите на двойки в Порто
Александър Донски приключи рано на двойки в Оейраш Александър Донски приключи рано на двойки в Оейраш
Чете се за: 01:02 мин.
Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира в Манама Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира в Манама
Чете се за: 01:00 мин.
Пьотр Нестеров загуби само един гейм на сингъл на турнир в Монастир Пьотр Нестеров загуби само един гейм на сингъл на турнир в Монастир
Чете се за: 01:07 мин.
Изабелла Шиникова стартира с победа на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх Изабелла Шиникова стартира с победа на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх
Чете се за: 01:07 мин.
Яник Синер отстрани безпроблемно Бен Шелтън и си уреди зрелищен полуфинал с Джокович в Мелбърн Яник Синер отстрани безпроблемно Бен Шелтън и си уреди зрелищен полуфинал с Джокович в Мелбърн
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Протести в Италия - не искат американската имиграционна полиция да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ