Лиа Любенова ще представлява България на Гран При в Абу Даби за юноши и девойки

Лиа Любенова ще представя България на последното състезание от сериите Гран При по фигурно пързаляне в Абу Даби за юноши и девойки. Надпреварата започва днес от 13:00 часа българско време, а българката е със стартов номер 29 за кратката програма. За участие са записани 35 момичета.

За Любенова това е второ участие за сезона в състезание от такъв ранг. Първото бе в Баку, където възпитаничката на Даниела Величкова и клуб Елит завърши 25-а. В другите две категории в Абу Даби юноши и танцови двойки България няма представители.