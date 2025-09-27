Лиа Любенова зае 24-то място в турнира по фигурно пързаляне за Гран При на Баку

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното...
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

В същия турнир при юношите Деян Михайлов завърши на 14-а позиция.

лиа любенова зае турнира фигурно пързаляне гран баку
Снимка: БТА АРХИВ
Лиа Любенова завърши на 24-то място в крайното класиране при девойките на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При в Баку (Азрбайджан).

Възпитаничката на Даниела Величкова и клуб Елит е със сбор от 112.88 точки, след като беше 23-та в кратката и 24-та във волната програма.

Тя изигра предпазливо волната си програма по отношение на техническите елементи, но получи добри оценки за компоненти.

Златния медал спечели корейката Юсеон Ким със 185.99 точки. Тя бе четвърта в кратката програма, но спечели волната, в която бе включила и троен аксел, и това й бе достатъчно за победата.

В същия турнир при юношите Деян Михайлов завърши на 14-та позиция.

#Лиа Любенова

