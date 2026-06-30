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Лидерът на ДПС ще поиска НСО да разкрие колко струва охраната на всички лица, които са охранявани от 2013 година

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Лидерът на ДПС ще поиска НСО да разкрие колко струва охраната на всички лица, които са охранявани от 2013 година
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Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на Националната служба за отбрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев по реда на Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на информацията за всички лица, които са охранявани от 2013 г. до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Допълнено е, че информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана. В съобщението пише още, че в случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидерът на ДПС Делян Пеевски ще се обърне към Административния съд, който вече има и съдебна практика по темата.

Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 хиляди лева за 10 месеца стана ясно от изнесена вчера информация.

#охрана #НСО #информация #ДПС

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