Лидерът в Първа лига Левски се наложи над последния Добруджа

Левски победи Добруджа с 3:0 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Евертон Бала попадна под светлините на прожекторите с два гола до почивката.

Първият точен изстрел в срещата бе на сметката на гостите. Антон Иванов пресече подаване на Кристиан Димитров и се озова сам срещу Светослав Вуцов. Вратарят обаче изби удара в корнер.

Домакините откриха резултата на стадион "Георги Аспарухов" в София в 12-ата минута. Асен Митков изведе Евертон Бала в наказателното поле. Бразилецът се разписа с удар в далечния ъгъл.

Нападателят удвои головата си сметка в 27-ата минута. Голмайсторът овладя пас на Оливие Камдем и отново бе точен с плътен шут.

През второто полувреме възпитаниците на Хулио Веласкес продължиха да бележат. Появилият се на почивката Марин Петков стреля от движение след подаване в наказателното поле на Майкон.

Левски оглавява класирането с актив от 32 точки. Добруджа остава на последното 16-о място в подреждането със 7 пункта.