Лидерската среща в Белем: Форумът е в навечерието на конференцията за климата в Бразилия

Чете се за: 01:00 мин.
По света
Испанският премиер подчерта въздействието на изменението на климата върху хората и околната среда

конференция за климата Бразилия
Снимка: БТА
Днес е вторият последен ден от лидерската среща в бразилския град Белем, в навечерието на Срещата на върха на ООН за климата от 10-и до 21 ноември.

Испанският премиер Педро Санчес подчерта въздействието на изменението на климата върху хората и околната среда.

Той посочи за пример бурите, горещите вълни и горските пожари в Испания, които са причинили над 20 000 смъртни случаи в страната през последните пет години.

Снимки: БТА

Германия подкрепи бразилската инициатива за фонд за тропическите гори.

На този фон дойде новината, че Фондацията на милиардера Бил Гейтс ще инвестира 1,4 милиарда долара през следващите четири години, за да помогне на фермери в Африка и Азия да се адаптират към екстремни метеорологични условия.

#Белем #лидерска среща #конференция за климата #Бразилия

