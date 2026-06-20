Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на международния турнир в Хасково

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени в Хасково с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Енчева отстъпи пред водачката в схемата Селена Яничиевич (Франция) след обрат с 6:2, 2:6, 1:6 за два часа и осем минути игра.

Българската тенисистка спечели първия сет след два пробива и четири поредни гейма в края за 6:2. Серията на Лидия Енчева продължи до общо шест гейма, след като тя реализира нов пробив и поведе с 2:0 във втората част. Яничиевич обаче повиши нивото си и със серия от шест поредни гейма осъществи обрат до 6:2, за да прати мача в трети сет.

В него Енчева допусна пробив в четвъртия гейм, изостана с 1:4 и загуби с 1:6.

Така Селена Яничевич ще спори за трофея в Хасково с четвъртата поставена гъркиня Марта Матула.