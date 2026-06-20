БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на международния турнир в Хасково

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Българската тенисистка допусна обрат от водачката в схемата.

лидия енчева отпадна полуфиналите турнир сърбия
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени в Хасково с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Енчева отстъпи пред водачката в схемата Селена Яничиевич (Франция) след обрат с 6:2, 2:6, 1:6 за два часа и осем минути игра.

Българската тенисистка спечели първия сет след два пробива и четири поредни гейма в края за 6:2. Серията на Лидия Енчева продължи до общо шест гейма, след като тя реализира нов пробив и поведе с 2:0 във втората част. Яничиевич обаче повиши нивото си и със серия от шест поредни гейма осъществи обрат до 6:2, за да прати мача в трети сет.

В него Енчева допусна пробив в четвъртия гейм, изостана с 1:4 и загуби с 1:6.

Така Селена Яничевич ще спори за трофея в Хасково с четвъртата поставена гъркиня Марта Матула.

#Лидия Енчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
2
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
3
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
4
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
5
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за...
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие (СНИМКИ)
6
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Тенис

Димитър Кузманов претърпя поражение на полуфиналите на тенис турнира в Самобор (Хърватия)
Димитър Кузманов претърпя поражение на полуфиналите на тенис турнира в Самобор (Хърватия)
Томи Пол надигра Алехандро Давидович Фокина на турнира в Лондон Томи Пол надигра Алехандро Давидович Фокина на турнира в Лондон
Чете се за: 01:37 мин.
Арина Сабаленка отстрани Никола Бартункова и се класира за полуфиналите на турнира в Берлин Арина Сабаленка отстрани Никола Бартункова и се класира за полуфиналите на турнира в Берлин
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира в Познан Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира в Познан
Чете се за: 00:52 мин.
Димитър Кузманов продължава на полуфиналите на турнира в Хърватия Димитър Кузманов продължава на полуфиналите на турнира в Хърватия
Чете се за: 01:02 мин.
Зверев продължава победната си серия за място на полуфиналите в Хале Зверев продължава победната си серия за място на полуфиналите в Хале
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за президент
Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за президент
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция? Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
"Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари "Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Делян Добрев се оттгеля от парламента Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
С флашмоб и концерт завърши тазгодишното издание на инициативата...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Протести в Румъния под наслов "Трябва да защитим...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Крехко споразумение: Тест за примирието между САЩ и Иран
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ