Лигата на нациите влиза в решителната си фаза

В Европа основното футболно събитие през ноември е финалният етап на груповата фаза в Лигата на нациите за сезон 2026/27. Петият кръг ще се проведе между 12 и 14 ноември, а шестият – от 15 до 17 ноември. След тези срещи ще станат ясни крайните класирания във всички четири дивизии.

В Лига А националните отбори се борят за място на четвъртфиналите, които ще се играят през пролетта на 2027 г. Първите два тима от всяка група ще продължат битката за трофея, третият ще играе бараж за оставане в елита, а последният ще изпадне в Лига B.

В останалите дивизии основната интрига е около промоцията и запазването на мястото в съответното ниво. Допълнителна тежест на турнира придава и връзката му с квалификациите за Евро 2028, тъй като за някои национални отбори Лигата на нациите може да осигури резервен път към баражите за eвропейското първенство. На 12 ноември предстоят първите осем мача от последния етап на турнира:

Турция – Белгия

Белгия продължава битката за място в плейофите и няма право на нова грешка срещу последния в групата. Турция обаче не е сред най-удобните съперници за „червените дяволи“ – те имат само две победи в последните осем директни сблъсъка.

Винченцо Монтела напусна националния отбор на Турция след разочароващ период. „Лунните звезди“ загубиха и четирите си мача в Лигата на нациите, отстъпвайки на Франция, Белгия и Италия (2). Неубедителните резултати доведоха до раздяла с италианския специалист. На негово място застана Серген Ялчън, бивш треньор на Бешикташ, за когото това ще бъде първи опит начело на национален отбор. Очаква се той да заложи на по-прагматичен футбол и да върне класическия централен нападател в схемата. Добрата новина за новия селекционер е завръщането на Хакан Чалханоглу, който се възстанови от контузия. Основният отсъстващ в състава остава крилото Кенан Йълдъз.

Армения – Кипър

Армения започна участието си в Лигата на нациите с победа над Латвия (2:0), но това остана единственият успех. Последваха загуби от Черна гора (2:3) и Кипър (0:2), както и нулево равенство с черногорците.

Преди следващия мач домакините имат сериозни кадрови проблеми. Заради контузии няма да играят осем футболисти от основния състав, начело с капитана Едуард Сперцян.

За разлика от съперника си кипърците са в добра позиция и имат реални шансове за изкачване в по-горна дивизия. След загубата от Черна гора (1:2) в първия кръг те записаха победи над Армения (2:0) и Латвия (2:1), а в гостуването си на латвийците завършиха 0:0. Треньорът Акис Манциос разполага с отлично нападение - Йоанис Питас (10 гола и 4 асистенции в 25 мача) и Ясонас Пикис (12 гола и 4 асистенции в 18 срещи през сезона).

Италия – Франция

Безспорно най-интересният мач от кръга. Роберто Манчини има задачата да извади националния отбор от кризата след поредното пропуснато световно първенство. Специалистът, който изведе „адзурите“ до европейската титла през 2021 г., заявява амбиции за финал в Лигата на нациите, но използва турнира и за експерименти, като дава шанс на много млади футболисти.

Зинедин Зидан започна отлично работата си начело на националния отбор. Французите все още нямат загуба под негово ръководство, като два пъти победиха Белгия (1:0 и 4:1), а също така спечелиха гостуването си на Турция (1:0). Единствено Италия успя да измъкне равенство (1:1), въпреки че „петлите“ отправиха четири пъти повече точни удари.

Подготовката за предстоящия мач обаче е съпътствана от контузии. Орелиен Чуамени и Килиан Мбапе имат мускулни проблеми. Капитанът не тренира с основната група в сряда заради дискомфорт в задната част на бедрото и участието му срещу Италия е малко вероятно. В щаба се надяват да бъде готов за двубоя с Турция в неделя.

Англия – Хърватия

Англичаните спечелиха девет точки в първите си четири мача от Лигата на нациите, а основното им оръжие е бързината в атакуващите комбинации. Докато Хари Кейн търси свободни пространства между защитниците, Джуд Белингам се опитва да го извежда на голови позиции, а активността по фланговете затруднява противниковата отбрана.

Хърватите имат само три точки от четири мача и се борят да запазят мястото си в Лига А. Последното поражение от Испания (1:2) обаче даде поводи за оптимизъм. Домакините ще бъдат без наказания Иван Перишич и контузения Андрей Крамарич, което допълнително ограничава възможностите им в атака. На Славен Билич ще му трябва не само добре организирана защита, но и начин отборът да задържа топката след отнемането ѝ, за да не бъде подложен на постоянен натиск.

Сан Марино – Беларус

Домакините си остават аутсайдерът в групата, след като загубиха и четирите си мача в Лигата на нациите. Те отстъпиха на Финландия (0:7), Беларус (0:4) и два пъти на Албания (0:3, 1:2). Последните срещи обаче показаха, че отборът на Роберто Чеволи може да се противопоставя на по-силни съперници. Срещу Беларус през октомври домакините запазиха равенството до почивката, а в Тирана удържаха 1:1 срещу Албания чак до добавеното време, когато допуснаха решаващ гол от дузпа в 93-та минута.

Гостите заемат второто място със седем точки, на две зад лидера Албания, и запазват добри шансове за изкачване в по-горна дивизия. Затова победата в Сан Марино е задължителна. Големият проблем остава ниската резултатност. Беларус е отбелязал само пет попадения в четири мача, като четири от тях паднаха срещу Сан Марино.

Чехия – Испания

След Световното първенство чехите смениха селекционера, а Санти Дения започна да променя стила на игра. Отборът се стреми да изгражда атаките с къси подавания, включително чрез вратаря, но срещу силни съперници трудно преодолява пресата. Това обяснява и ниската резултатност – във всеки от четирите си мача в Лигата на нациите, Чехия е отправяла едва по пет-шест удара.

Испанците спечелиха и четирите си мача в турнира и вече си осигуриха място на четвъртфиналите, но битката за първото място в групата продължава. Шест от общо 12-те гола на отбора бяха отбелязани от футболисти, появили се като резерви. Показателен е успехът над Хърватия с 2:1 като гост, когато Микел Мерино влезе след почивката и реализира два пъти. Сега селекционерът Луис де ла Фуенте ще трябва да се справя без част от обичайните си опции. Най-сериозната загуба е Ламин Ямал, който пропуска гостуването в Прага заради проблем с коляното. Младата звезда има четири гола в турнира и откриваше резултата във всеки от първите три кръга. Завръщането му за двубоя с Англия на 15 ноември остава възможно, но зависи от възстановяването му.

Албания – Финландия

Лидерската позиция на албанците в групата до голяма степен се дължи на програмата, тъй като те вече изиграха и двата си мача срещу аутсайдера Сан Марино, спечелени с 3:0 и 2:1. Отборът на Роландо Маран обаче има и важен успех над Беларус (2:0).

Загубата от Финландия като гост (1:2) беше неприятна, но до голяма степен бе повлияна от изгонването на вратаря Етрит Бериша още през първото полувреме, когато Албания водеше с 1:0. Завръщането му сега ще даде допълнителна сигурност на защитата, която не е допускала гол в мачовете, в които Бериша е бил на терена.

Скандинавците започнаха турнира с убедителна победа над Сан Марино, но след това не успяха да надградят. Атаката остава основният проблем на Финландия. От общо деветте гола в турнира седем паднаха срещу Сан Марино, а по-голямата част от точните удари на отбора също бяха в тази среща.

Черна гора – Латвия

В последния кръг Черна гора не успя да запише четвърти пореден успех, който щеше да затвърди лидерската им позиция и шансовете за изкачване в по-горна дивизия. Срещу Армения (0:0) балканците не бяха достатъчно ефективни в атака, за разлика от предишните си три мача. Преди това те бяха отбелязали седем гола и създаваха значително повече положения от съперниците си.

Балтийците започнаха слабо участието си в Лигата на нациите – само една точка и нито един отбелязан гол в първите два мача. Съставът няма да претърпи сериозни промени. Завръщането на Янис Икауниекс след контузия е добра новина за селекционера Паоло Николато, а защитникът Антонийс Черномордийс отново е на разположение след наказание.