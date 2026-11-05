Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево

Мъж и жена от Царево са били заплашвани с физическа саморазправа заради неплатени задължения към две фирми за бързи кредити. След подаден сигнал в полицията са установени трима души, свързани със случая.

Потърпевшите са 48-годишен мъж и 45-годишна жена, които живеят на семейни начала. По думите им заплахите са отправени от представители на двете кредитни фирми заради просрочени плащания.

След бързи полицейски действия са установени двама криминално проявени мъже – на 47 години от Сливен и на 40 години от Царево, както и 36-годишна жена от Ахтопол.

Полицията е претърсила офисите на двете фирми, както и жилище и автомобил, използвани от тримата. Иззети са компютърна техника, мобилно устройство и пет телефона.

По случая е образувано досъдебно производство.