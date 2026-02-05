Линдзи Вон: Не се отказвам

Линдзи Вон отново прави това, което винаги е правила най-добре – отказва да се предаде.



Американската звезда в алпийските ски показа част от подготовката си за спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026, само дни след като разкри за тежка контузия в лявото коляно.

Във вторник Вон съобщи, че е скъсала предната кръстна връзка при падане по време на старт от Световната купа в Кран-Монтана миналия петък. Вместо обаче да говори за край, легендата публикува видео в Instagram, в което тренира с пълна отдаденост – вдига тежести, кляка, разтяга се и изпълнява упражнения с медицинска топка, с шина на левия крак.

„Не се отказвам. Работя колкото мога по-усилено, за да се състезавам“, написа Вон, като благодари на екипа си и на феновете за подкрепата. „Продължавайте да вярвате.“

Подготовката в Кортина д’Ампецо започна с трудности – първата официална тренировка на пистата „Олимпия деле Тофане“ беше отменена заради обилен снеговалеж, а петък се очертава като първата реална възможност за тестване на трасето. Женската алпийска програма стартира в неделя.

Самата Вон остава уверена. Тя заяви, че коляното ѝ е стабилно и че се чувства силна, а кадрите от тренировката подкрепят думите ѝ – натоварването е равномерно, без видими признаци на болка, макар и с предпазна шина.

Преди инцидента американката оглавяваше класирането за Световната купа в спускането с две победи, едно второ и две трети места от пет старта. Завръщането ѝ през 2024 година, след близо шестгодишна пауза, вече я беше превърнало в едно от най-големите имена на Игрите, а последната контузия само засили вниманието около нея.