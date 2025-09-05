Лионел Меси блесна във вероятно в последния си домакински мач за Аржентина

Аржентина продължава да се представя на ниво в световните квалификации от зона КОНМЕБОЛ. Пред своя публика Действащият световен шампион срази Венецуела с 3:0 кръг преди края на пресявките за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. В герой за аржентинците се превърна Лионел Меси. Капитанът на „гаучосите“ отбеляза два гола в 39-ата и в 80-ата минута, като се възползва от асистенции на Хулиан Алварес и Тиаго Алмада. Още един гол за световните първенци добави Лаутаро Мартинес в 76-ата минута, секунди след появата си в игра на мястото на Хулиан Алварес.

За Меси това вероятно бе последният мач с екипа на националния отбор на територията на Аржентина, като самият той намекна за това след края на двубоя, но добави, че е изключително мотивиран за предстоящото световно първенство.

За тима на Венецуела цял мач в защита игра бранителят на Левски Кристиан Макун. Въпреки поражението венецуелците, които са единственият отбор от Южна Америка, който никога не се е класирал на световно първенство, запазват шансове за класиране на Мондиал 2026 чрез бараж. За да достигнат до него те ще трябва да запазят позицията си пред Боливия. В момента двата тима са с 18 и 17 точки съответно, като в последния кръг Венецуела приема Колумбия, а Боливия е домакин на Бразилия.

Отборите на Уругвай, Колумбия и Парагвай взеха последните три директни квоти от зона КОНМЕБОЛ. трите тима са сигурни за мястото си в топ 6 в класирането и се присъединиха към Аржентина, Еквадор и Бразилия, които в предишните прозорци на квалификациите си гарантираха мястото на предстоящия Мондиал.

Двукратните световни шампиони от Уругвай спечелиха у дома с 3:0 срещу Перу, като головете за тима вкараха Родриго Агире през първото полувреме и Джорджан де Араскаета и Федерико Виняс през второто полувреме. Успехът изкачи урусите на третото място в класирането с 27 точки, само на точка за втория Бразилия, който се наложи с 3:0 над Чили.

На Маракана в Рио де Жанейро новото попълнение на Челси Естевао даде преднина на петкратните световни шампиони в 38-мата минута. В 72-рата минута влезлият като резерва халф на Уест Хям Лукас Пакета покачи на 2:0, а само четири минути след това полузащитникът на Нюкасъл Бруно Гимараеш оформи крайния резултат.

Победа с 3:0 над Боливия регистрира и тимът на Колумбия, който се завръща на световни футболни финали, след като пропусна последните в Катар през 2022 година. Неостаряващия Хамес Родригес даде преднина на домакините след половин час игра, а в 74-тата минута Джон Кордоба удвои преднината на колумбийците. За крайното 3:0 се разписа Хуан Кинтеро в 82-рата минута. За гостите от Боливия, които все още имат надежди за класиране чрез бараж, като титуляр започна бранителят на ЦСКА 1948 Диего Медина, но бе заменен заради контузия в 68-мата минута.

Парагвай сложи край на 16-годишното си чакане за класиране на Мондиал след 0:0 като домакин на Еквадор. В Асунсион домакините имаха по-добрите шансове, но положенията за гол и пред двете врати бяха твърде малко, за да може някой от тимовете да се надява на победа.