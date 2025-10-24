БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лионел Меси е номиниран за наградата за най-полезен футболист в МЛС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Аржентинецът е считан за основен претендент за наградата.

Лионел Меси Интер Маями
Снимка: БТА
Слушай новината

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси от Интер Маями е сред петимата номинирани за наградата за най-полезен играч в Мейджър Лийг Сокър (МЛС). Другите четирима са Денис Боуанга (ФК Лос Анджелис), Андерс Драйер (Сан Диего), Евандер (Синсинати) и Сам Съридж (Нешвил).

Меси, който заслужи трофея Лендън Донован МЛС MVP през миналия сезон, е лидер в лигата по попадения с 29 и по асистенции с 19 и помогна на Интер да стигне до третото място в редовния сезон, заради което е считан за основен претендент за наградата и през настоящата кампания.

27-годишният датски национал Драйер, който има 19 гола и 19 асистенции през сезона и изведе Сан Диего до върха в Западната конференция, е сред кандидатите за приза новобранец на годината в МЛС, за който конкуренти са му южнокореецът Хюн-Мин Сон от ФК Лос Анджелис и сънародникът му Филип Зинкерангел от Чикаго.

Тримата финалисти за наградата за треньор на годината пък са Брадли Карнел от победителя в редовния сезон Филаделфия, Йеспер Сьоренсен от Ванкувър и Майки Варас от Сан Диего.

МЛС ще определи индивидуални награди още за вратар, защитник, млад играч (роден след 1 януари 2003 година), за завръщане на годината, за отдаденост и служба на обществото и за гол на сезона.

#Мейджър Лийг Сокър #Интер Маями #Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
1
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
2
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
3
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
4
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността
5
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа...
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
6
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Футбол

Иван Стоянов: Очертава се сериозен мач срещу Лудогорец
Иван Стоянов: Очертава се сериозен мач срещу Лудогорец
Маркъс Рашфорд иска да остане в Барселона след престоя си под наем Маркъс Рашфорд иска да остане в Барселона след престоя си под наем
Чете се за: 02:05 мин.
Джорджо Контини след победата срещу Лудогорец: Спечелихме заслужено, доволен съм от начина, по който победихме Джорджо Контини след победата срещу Лудогорец: Спечелихме заслужено, доволен съм от начина, по който победихме
Чете се за: 03:05 мин.
Оливие Вердон: Намираме се в труден момент, но и преди сме излизали от такива ситуации Оливие Вердон: Намираме се в труден момент, но и преди сме излизали от такива ситуации
Чете се за: 01:05 мин.
Руи Мота: Това, което видяхме, показва капацитета на Лудогорец да се бори до край Руи Мота: Това, което видяхме, показва капацитета на Лудогорец да се бори до край
Чете се за: 01:40 мин.
Кирил Десподов се отчете с асистенция за ПАОК при успех като гост на Лил Кирил Десподов се отчете с асистенция за ПАОК при успех като гост на Лил
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските петролни компании Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските петролни компании
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Делото за трагичния инцидент в психиатрия: Подсъдима е 66-годишна...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ