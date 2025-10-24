Лионел Меси е номиниран за наградата за най-полезен футболист в МЛС

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси от Интер Маями е сред петимата номинирани за наградата за най-полезен играч в Мейджър Лийг Сокър (МЛС). Другите четирима са Денис Боуанга (ФК Лос Анджелис), Андерс Драйер (Сан Диего), Евандер (Синсинати) и Сам Съридж (Нешвил).

Меси, който заслужи трофея Лендън Донован МЛС MVP през миналия сезон, е лидер в лигата по попадения с 29 и по асистенции с 19 и помогна на Интер да стигне до третото място в редовния сезон, заради което е считан за основен претендент за наградата и през настоящата кампания.

27-годишният датски национал Драйер, който има 19 гола и 19 асистенции през сезона и изведе Сан Диего до върха в Западната конференция, е сред кандидатите за приза новобранец на годината в МЛС, за който конкуренти са му южнокореецът Хюн-Мин Сон от ФК Лос Анджелис и сънародникът му Филип Зинкерангел от Чикаго.

Тримата финалисти за наградата за треньор на годината пък са Брадли Карнел от победителя в редовния сезон Филаделфия, Йеспер Сьоренсен от Ванкувър и Майки Варас от Сан Диего.

МЛС ще определи индивидуални награди още за вратар, защитник, млад играч (роден след 1 януари 2003 година), за завръщане на годината, за отдаденост и служба на обществото и за гол на сезона.