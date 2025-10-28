БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лионел Меси: Искам да бъда важна част от отбора на Аржентина за Мондиал 2026

Аржентинецът се надява да играе ключова роля в защитата на световната титла.

лионел меси категоричен играя следващото световно първенство футбол
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лионел Меси се надява да бъде в оптимална кондиция и да играе на световното първенство по футбол през 2026 година в Северна Америка.

Аржентинската мегазвезда наскоро удължи договора си с отбора от Мейджър Лийг Сокър Интер Маями до 2028 г., давайки ясен знак, че все още не обмисля отказване, въпреки че ще навърши 39 години през юни догодина.

В интервю за NBC News осемкратният носител на "Златната топка“ заяви, че участието му на Мондиала зависи от физическото му състояние.

"Нещо изключително е да мога да участвам в световно първенство и бих искал да го направя. Бих искал да съм там, да съм добре и да бъда важна част от това да помагам на отбора си. Ще оценявам това ежедневно, когато започна предсезонната подготовка догодина с Интер (и ще видя дали наистина мога да бъда 100%, дали мога да бъда полезен и тогава ще взема решение. Наистина съм нетърпелив, защото това е Световно първенство. Отиваме там, след като спечелихме последното и възможността да защитаваме титлата на терена е впечатляваща, защото винаги е мечта да играя с националния отбор“, каза аржентинският капитан в интервюто.

Докато Меси е натрупал безброй клубни и индивидуални отличия, успехът с Аржентина му се изплъзваше, докато не спечели Копа Америка през 2021 г., преди да спечели световното първенство през 2022 г. в Катар.

"Това беше мечтата на живота ми. Това беше единственото нещо, което ми липсваше на професионално ниво, защото имах късмета да постигна всичко на индивидуално ниво, на отборно ниво с Барселона, и мисля, че това е мечтата на всеки играч. Когато попитате играч каква е мечтата му, това е да бъде световен шампион“, каза Меси за победата над Франция на финала.

Меси е играл в 195 мача и е отбелязал рекордните 114 гола за страната си. Завръщането му за световното първенство през 2026 г. би отбелязало шестото му участие в турнира.

