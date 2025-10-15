БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лионел Меси постави нов рекорд с асистенциите си срещу Пуерто Рико

Спорт
Аржентинецът има 60 асистенции за националния отбор.

Снимка: БТА
Аржентинският нападател Лионел Меси направи две асистенции в приятелския мач срещу Пуерто Рико, завършил с 6:0. Нападателят вече има 60 асистенции за националния отбор, поставяйки рекорд на международно ниво.

Според Opta, Меси надмина рекорда на бразилеца Неймар и американеца Ландън Донован, които имат по 58 голови подавания.

В челната десетка на Opta са още Ференц Пушкаш (Унгария, 53), Шандор Кочиш (Унгария, 50), Кевин де Бройне (Белгия, 49), Кристиано Роналдо (Португалия, 49), Пеле (Бразилия, 47), Месут Йозил (Германия, 40) и Дейвид Бекъм (Англия, 36).

