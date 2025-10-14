Лионел Скалони: Ако Меси е в кондиция, ще бъде на терена

Селекционерът на Ажентина се надява Лионел Меси да се завърне в националния отбор и да вземе участие в приятелския мач срещу Пуерто Рико днес. Нападателят пропусна победата с 1:0 над Венецуела, но игра за своя клубен тим Интер Маями в края на миналата седмица. Меси отбеляза два гола при победата с 4:0 над Атланта Юнайтед в Мейджър Сокър Лигата в събота. Скалони заяви, че ще говори с 38-годишния футболист за неговата физическа форма и след това ще реши дали да го повика за срещата с Пуерто Рико.

"Видях Меси да играе в събота и се представи добре. Все още не съм говорил с него. Сега имаме последна тренировка преди утрешния мач. Ако е в кондиция, ще бъде на терена", заяви Лионел Скалони в понеделник пред медиите.

Мачът на Аржентина срещу Пуерто Рико ще се проведе на стадиона на Интер Маями във Форт Лодърдейл (Флорида), след като беше преместен от Чикаго заради мерки за сигурност.