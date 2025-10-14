БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лионел Скалони: Ако Меси е в кондиция, ще бъде на терена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази
солидно завръщане лионел меси екипа интер маями
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на Ажентина се надява Лионел Меси да се завърне в националния отбор и да вземе участие в приятелския мач срещу Пуерто Рико днес. Нападателят пропусна победата с 1:0 над Венецуела, но игра за своя клубен тим Интер Маями в края на миналата седмица. Меси отбеляза два гола при победата с 4:0 над Атланта Юнайтед в Мейджър Сокър Лигата в събота. Скалони заяви, че ще говори с 38-годишния футболист за неговата физическа форма и след това ще реши дали да го повика за срещата с Пуерто Рико.

"Видях Меси да играе в събота и се представи добре. Все още не съм говорил с него. Сега имаме последна тренировка преди утрешния мач. Ако е в кондиция, ще бъде на терена", заяви Лионел Скалони в понеделник пред медиите.

Мачът на Аржентина срещу Пуерто Рико ще се проведе на стадиона на Интер Маями във Форт Лодърдейл (Флорида), след като беше преместен от Чикаго заради мерки за сигурност.

#Лионел Скалони #Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
1
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
2
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
3
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
"Водата нахлуваше през прозорците": Момче, едва не загубило крака си при потопа в Елените, благодари на медиците
4
"Водата нахлуваше през прозорците": Момче, едва не...
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
5
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
6
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Световен футбол

Кабо Верде се класира за първото си световно първенство по футбол
Кабо Верде се класира за първото си световно първенство по футбол
"Най-странният" гост: Инфантино присъства на церемонията по прекратяване на огъня в Газа "Най-странният" гост: Инфантино присъства на церемонията по прекратяване на огъня в Газа
Чете се за: 01:55 мин.
Първа загуба за Узбекистан под ръководството на Фабио Канаваро Първа загуба за Узбекистан под ръководството на Фабио Канаваро
Чете се за: 00:45 мин.
Анчелоти не отписа Неймар за Мондиал 2026 Анчелоти не отписа Неймар за Мондиал 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Оли Уоткинс отпадна от сметките на Англия Оли Уоткинс отпадна от сметките на Англия
Чете се за: 01:17 мин.
Гана се класира за световното първенство Гана се класира за световното първенство
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Дете е в кома след падане от електрическа тротинетка край Несебър
Дете е в кома след падане от електрическа тротинетка край Несебър
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Две 12-годишни момичета пострадаха при инцидент с електрически скутер в Дупница Две 12-годишни момичета пострадаха при инцидент с електрически скутер в Дупница
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Хиляди полети в Белгия ще бъдат отменени днес заради национална стачка
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Ограничават движението по АМ "Тракия" в участък край Ямбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Празнуваме Петковден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ