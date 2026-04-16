Ливърпул фаворит за защитник на Борнемут

Ливърпул е водещият кандидат за привличането на защитника на Борнемут Маркос Сенеси, съобщават британските медии.

28-годишният аржентинец е с изтичащ договор през юни и има желание да остане във Висшата лига, което прави трансфера напълно реалистичен още през лятото. Интерес към него проявяват още Челси и Манчестър Юнайтед, но към момента мърсисайдци са в най-добра позиция.

От "Анфийлд“ планират сериозно подсилване в защита, след като през сезона бяха сериозно засегнати от контузии в тази линия. Сделка за Марк Геи пропадна в последния момент, което допълнително засили нуждата от нов централен бранител.

С оглед на възрастта и формата на Върджил ван Дайк, както и несигурното бъдеще на Ибрахима Конате и Джо Гомес, привличането на Сенеси изглежда като ключов ход за стабилизиране на отбраната.