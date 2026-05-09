Ливърпул и Челси не излъчиха победител в зрелищен сблъсък на "Анфийлд“

Ливърпул и Челси завършиха 1:1 в дербито на 36-ия кръг във Висшата лига, изиграно на "Анфийлд“, в среща, предложила положения, голове и спорни ситуации.

Домакините започнаха по-активно и поведоха още в шестата минута, когато Райън Гравенберх се възползва от асистенция на Нгумоа и даде ранно предимство на "червените“.

Челси реагира добре и изравни в 35-ата минута чрез Енцо Фернандес, който се разписа с точен удар. Само три минути по-късно аржентинецът отново бе близо до гол, но вратарят Мамардашвили се намеси решително.

След почивката лондончани стигнаха до второ попадение чрез Коул Палмър, но голът бе отменен след намеса на ВАР заради засада на Марк Кукурея. Подобна съдба сполетя и попадение на Ливърпул в 58-ата минута, когато Къртис Джоунс също бе в положение на засада.

В заключителната част на двубоя домакините бяха по-настойчиви, а Доминик Собослай бе най-близо до победния гол, но ударът му срещна гредата.

С поделените точки Ливърпул направи важна крачка към класиране в топ 5 и участие в Шампионската лига, заемайки четвърто място със солиден аванс пред преследвачите си.

Челси от своя страна остава в серия без победа в първенството и заема девета позиция, като продължава да се надява на място в евротурнирите.