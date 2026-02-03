Ливърпул подсили отбраната си с талант от френския Рен

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
20-годишният централен защитник Жереми Жаке ще остане във Франция до края на сезона и ще се присъедини към "мърсисайдци" през лятото

Ливърпул официално потвърди, че е постигнал споразумение за трансфера на Жереми Жаке от Рен. Централният защитник ще се присъедини към английския клуб преди сезон 2026/27, след като завърши настоящата кампания в Лига 1, като сделката подлежи на стандартните административни процедури – работно разрешително и международна картотека.

20-годишният бранител вече е преминал медицински прегледи и е подписал дългосрочен договор с червените, като официално ще стане част от състава на Ливърпул през лятото.

Жаке има пет мача за младежкия национален отбор на Франция до 21 години и е един от основните играчи на Рен през настоящия сезон, с 18 участия в Лига 1. Защитникът има 31 мача за тима от Бретан, след като дебютира за първия състав през януари 2024 година. Преди това той натрупа опит и при престоя си в Клермон, където играеше за кратко под наем.

При завръщането си в Рен Жаке оправда доверието на старши треньора. Той се превърна в безспорен титуляр в селекцията на Хабиб Бейе. "Бретонският вундеркинд", както го наричат във френските медии, бързо се утвърди сред най-обещаващите защитници в лигата. Роденият в Бонди играч пристига в Младежката академия на Рен през 2019 г. на 14-годишна възраст. Макар талантът да се сблъсква с дългосрочна контузия на коляното, която го вади от игра за повече от година, той винаги е играел в отбори от по-голяма възрастова група.

През 2024 година Жереми Жаке беше част от състава на Франция до 19 години, достигнал финала на европейското първенство, като попадна и в идеалния отбор на турнира.

Според информации във френските медии трансферната сума възлиза на над 70 милиона евро, като от Ливърпул и Рен не разкриват финансовите параметри по сделката. Сумата е рекордна за Рен, чиито две предишни най-големи продажби бяха на Дезире Дуе в ПСЖ (62 милиона евро след бонуси) и на Жереми Доку в Манчестър Сити (65 милиона евро).

„За мен е чест да подпиша с Ливърпул, една от най-великите футболни институции в света. Беше много важно за мен също да завърша престоя си в „червено-черните“, в клуба от моето детство“, заяви играчът в официалния акаунт на Рен.

"Подхождам към втората половина на сезона с желанието да преживея страхотни моменти със съотборниците си и феновете", каза 20-годишният футболист, който ще се присъедини към „червените“ в края на сезона.

