Ливърпул подсили отбраната си с талант от френския Рен

Ливърпул официално потвърди, че е постигнал споразумение за трансфера на Жереми Жаке от Рен. Централният защитник ще се присъедини към английския клуб преди сезон 2026/27, след като завърши настоящата кампания в Лига 1, като сделката подлежи на стандартните административни процедури – работно разрешително и международна картотека.

20-годишният бранител вече е преминал медицински прегледи и е подписал дългосрочен договор с червените, като официално ще стане част от състава на Ливърпул през лятото.

We have reached an agreement for the transfer of Jeremy Jacquet from Stade Rennais, with the defender set to join the club ahead of the 2026-27 season, subject to a work permit and international clearance — Liverpool FC (@LFC) February 2, 2026

Жаке има пет мача за младежкия национален отбор на Франция до 21 години и е един от основните играчи на Рен през настоящия сезон, с 18 участия в Лига 1. Защитникът има 31 мача за тима от Бретан, след като дебютира за първия състав през януари 2024 година. Преди това той натрупа опит и при престоя си в Клермон, където играеше за кратко под наем.

При завръщането си в Рен Жаке оправда доверието на старши треньора. Той се превърна в безспорен титуляр в селекцията на Хабиб Бейе. "Бретонският вундеркинд", както го наричат във френските медии, бързо се утвърди сред най-обещаващите защитници в лигата. Роденият в Бонди играч пристига в Младежката академия на Рен през 2019 г. на 14-годишна възраст. Макар талантът да се сблъсква с дългосрочна контузия на коляното, която го вади от игра за повече от година, той винаги е играел в отбори от по-голяма възрастова група.

През 2024 година Жереми Жаке беше част от състава на Франция до 19 години, достигнал финала на европейското първенство, като попадна и в идеалния отбор на турнира.

Според информации във френските медии трансферната сума възлиза на над 70 милиона евро, като от Ливърпул и Рен не разкриват финансовите параметри по сделката. Сумата е рекордна за Рен, чиито две предишни най-големи продажби бяха на Дезире Дуе в ПСЖ (62 милиона евро след бонуси) и на Жереми Доку в Манчестър Сити (65 милиона евро).

„За мен е чест да подпиша с Ливърпул, една от най-великите футболни институции в света. Беше много важно за мен също да завърша престоя си в „червено-черните“, в клуба от моето детство“, заяви играчът в официалния акаунт на Рен.

"Подхождам към втората половина на сезона с желанието да преживея страхотни моменти със съотборниците си и феновете", каза 20-годишният футболист, който ще се присъедини към „червените“ в края на сезона.