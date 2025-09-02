Ливърпул представи Александър Исак

Английският шампион Ливърпул финализира трансфера на нападателя на Нюкасъл Александър Исак в рекордна за Висшата лига сделка на стойност 125 млн. паунда.

По този начин се сложи край на най-дълго продължилата сага на този трансферен прозорец. Нюкасъл обяви трансфера в кратко изявление от 37 думи, без да благодари на играча или да спомене постиженията му.

Шведският национал Исак ще носи фланелката с номер 9 и подписа 6-годишен договор с Ливърпул.

„Беше дълго пътуване, за да стигна дотук,“ каза Исак. „Но съм много щастлив да бъда част от този отбор, този клуб и всичко, което той представлява. Гордея се с това и нямам търпение да започна“, добави нападателят. „Просто съм щастлив, че е финализирано и че мога да се върна към работа. Очаквам с нетърпение да видя съотборниците и феновете и да изляза отново на терена. Мисля, че имам много да дам и много за подобряване. Аз съм нападател, но винаги искам да дам възможно най-много на отбора – главно голове, но и много повече от това. Искам да печеля всичко“, каза още Исак.