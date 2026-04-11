Ливърпул прекъсна серията без победа и се откъсна в битката за топ 5

Мърсисайдци надвиха Фулъм с 2:0 и вече имат аванс от четири точки пред Челси

Ливърпул прекъсна серията без победа и се откъсна в битката за топ 5
Ливърпул постигна важен успех с 2:0 над Фулъм като домакин в мач от английската Висша лига и сложи край на серията си от три поредни срещи без победа.

Тимът от "Анфийлд“ остава на пето място в класирането, но вече има комфортна преднина от четири точки пред Челси в борбата за позиция, даваща право на участие в европейските клубни турнири.

Големият герой за домакините се превърна младият Рио Нгумоа, който започна като титуляр по лявото крило. В 36-ата минута той получи подаване от Флориан Виртц, преодоля съперник с техничен финт и с прецизен удар в далечния ъгъл откри резултата. Само четири минути по-късно Нгумоа участва и при второто попадение, реализирано от Мохамед Салах.

С успеха Ливърпул затвърди позициите си в челната петица, докато Фулъм допусна 14-а загуба за сезона. Лондончани остават в средата на таблицата с 44 точки и на този етап не са застрашени от изпадане.

В следващия си мач Ливърпул приема Пари Сен Жермен на 14 април в реванш от четвъртфиналите в Шампионската лига.

#ПФК Ливърпул #Висша лига 2025/26 #ФК Фулъм

