Лийдс и Брентфорд не се победиха в скучен мач, Груев остана на пейката

Спорт
Лийдс и Брентфорд не успяха да си отбележат в мач без много положения, а точката остави домакините над зоната на изпадащите

Лийдс и Брентфорд завършиха 0:0 в двубой от 31-ия кръг на английската Висша лига, който не предложи почти никакви голови положения и остави усещане за пропусната възможност и за двата отбора.

Българският национал Илия Груев не се появи в игра за домакините и изгледа срещата от резервната скамейка. За гостите цял мач записа Игор Тиаго, който обаче не успя да се отличи и изигра един от по-слабите си двубои през сезона.

Срещата на "Еланд Роуд“ премина при ниско темпо и с малко чисти положения. Двата отбора трудно стигаха до завършващ удар, а защитите доминираха през по-голямата част от времето. Лийдс бе малко по-активен, особено в заключителните минути, но така и не успя да преодолее стабилния Куивийн Келъхър на вратата на Брентфорд.

Най-интересните ситуации дойдоха след статични положения и далечни удари, но липсата на точност в последната третина остави резултата непроменен. В добавеното време домакините натиснаха, но защитата на "пчеличките“ удържа.

Равенството оставя Брентфорд на седмата позиция в класирането, докато Лийдс е 15-и с 33 точки - на четири над зоната на изпадащите. За тима на Даниел Фарке положителното остава спечелената точка, но притеснение буди серията без отбелязан гол в първенството.

#ФК Лийдс Юнайтед #ФК Брентфорд #Илия Груев

