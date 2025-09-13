БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лийдс загуби гостуването си на Фулъм с автогол в добавеното време

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Илия Груев не игра за гостите.

Лийдс Алекс Иуоби Фулъм
Снимка: БТА
Слушай новината

Фулъм победи Лийдс с минималното 1:0 в мач от 4-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев не игра за йоркшърци.

През първото полувреме на стадион "Крейвън Котидж" в Лондон опасностите пред двете врати липсваха. Единственият точен удар бе на сметката на гостите, но Бернд Лено се справи с него. В края на частта Шон Лонгстаф отправи плътен шут извън наказателното поле, който се отби от напречната греда.

След почивката дойде и първият точен удар за лондончани. Карл Дарлоу улови удар с глава на Родриго Муниз. В следващата атака резервата Емил Смит Роу стреля по земя в дясната греда.

В добавеното време възпитаниците на Марко Силва стигнаха до трите точки. В опит да изчисти центриране от ъглов удар Габриел Гудмундсон изпрати топката с глава в собствената си врата.

Фулъм заема 10-ото място в класирането с актив от 5 пункта. Лийдс се смъкна до 14-ата позиция в подреждането с 4 точки.

Останалите резултати от деня:

Борнемут - Брайтън 2:1
Евертън - Астън Вила 0:0
Кристъл Палас - Съндерланд 0:0
Нюкасъл - Уувърхемптън 1:0
Арсенал - Нотингам Форест 3:0

Свързани статии:

Арсенал развали дебюта на Постекоглу начело на Нотингам Форест
Арсенал развали дебюта на Постекоглу начело на Нотингам Форест
Новите попълнения на "артилеристите" блеснаха за класическия успех...
Чете се за: 04:42 мин.
#Фулъм #Лийдс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната
2
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в...
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
3
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Футбол

Спартак (Варна) с първа победа за сезона
Спартак (Варна) с първа победа за сезона
Реал Мадрид продължава без грешка в Ла Лига Реал Мадрид продължава без грешка в Ла Лига
Чете се за: 01:32 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Арда Кърджали (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - Арда Кърджали (ГАЛЕРИЯ)
Дортмунд взе своето на ходом, Кьолн не се даде на Вердер в голово шоу Дортмунд взе своето на ходом, Кьолн не се даде на Вердер в голово шоу
Чете се за: 03:07 мин.
Филип Кръстев дебютира за Оксфорд при равенство у дома срещу Лестър Филип Кръстев дебютира за Оксфорд при равенство у дома срещу Лестър
Чете се за: 01:47 мин.
Хулио Веласкес: Ако си мислим, че сме направили нещо кой знае какво до момента, жестоко сме се объркали Хулио Веласкес: Ако си мислим, че сме направили нещо кой знае какво до момента, жестоко сме се объркали
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 11:50 мин.
У нас
Столична община даде старт на кампанията "Четенето е...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Софийската районна прокуратура задържа мъжа, нанесъл средна телесна...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ