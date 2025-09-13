Лийдс загуби гостуването си на Фулъм с автогол в добавеното време

Фулъм победи Лийдс с минималното 1:0 в мач от 4-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев не игра за йоркшърци.

През първото полувреме на стадион "Крейвън Котидж" в Лондон опасностите пред двете врати липсваха. Единственият точен удар бе на сметката на гостите, но Бернд Лено се справи с него. В края на частта Шон Лонгстаф отправи плътен шут извън наказателното поле, който се отби от напречната греда.

След почивката дойде и първият точен удар за лондончани. Карл Дарлоу улови удар с глава на Родриго Муниз. В следващата атака резервата Емил Смит Роу стреля по земя в дясната греда.

В добавеното време възпитаниците на Марко Силва стигнаха до трите точки. В опит да изчисти центриране от ъглов удар Габриел Гудмундсон изпрати топката с глава в собствената си врата.

Фулъм заема 10-ото място в класирането с актив от 5 пункта. Лийдс се смъкна до 14-ата позиция в подреждането с 4 точки.

Останалите резултати от деня:

Борнемут - Брайтън 2:1

Евертън - Астън Вила 0:0

Кристъл Палас - Съндерланд 0:0

Нюкасъл - Уувърхемптън 1:0

Арсенал - Нотингам Форест 3:0