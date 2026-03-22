Лиза Витоци спечели масовия старт на 12.5 км. от Световната купа в Холменколен

Италианката Лиза Витоци спечели масовия старт на 12.5 километра при жените в норвежкия зимен център Холменколен, част от последния кръг за сезона в Световната купа по биатлон. Витоци постигна първа победа в масов старт и общо 12-а в кариерата си за Световната купа. В състезанието нямаше българско участие.

Олимпийската шампионка в преследването от Игрите в Милано-Кортина Лиза Витоци допусна само една грешка при първата от четирите стрелби и беше най-бърза по трасето за 34:58.9 минути.

Шведката Хана Йоберг се нареди на втора позиция, изоставайки на 4.2 секунди, като също имаше само един пропуск, но при последната стрелба. Бронзовата медалистка в дисциплината от Олимпийските игри в Италия Тереза Воборникова (Чехия) завърши трета с една грешка при стрелбата и 17.2 секунди пасив.

Французойката Лу Жанмоно, която още четвъртък си осигури Световната купа по биатлон за първи път в кариерата си, финишира на 15-о място след три пропуска и на 1:17.9 минути от победителката. Тя събра 1135 точки в генералното класиране, пред Хана Йоберг с 958 и Витоци с 935 точки. От българските националки най-напред в подреждането е Лора Христова - 49-а с 93 точки в актива си. Милена Тодорова заема 58-о място със 79 точки, а Валентина Димитрова се намира на 82-а позиция с 27 точки.

Титлата в дисциплината заслужи тройната олимпийска шампионка Жулия Симон (Франция) с 245 точки. Симон завърши шеста днес, на 26.8 секунди от Лиза Витоци и с три грешки при стрелбата. На второ и трето място в подреждането в масовия старт за Световната купа се класираха, съответно Витоци със 186 точки и златната олимпийска медалистка в дисциплината Осеан Мишлон от Франция със 183. Тук Христова е 53-а с 4 точки.