ИЗВЕСТИЯ

Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Лоик Меяр е олимпийски шампион в слалома

от БНТ
Спорт
Сребърният медал отиде при австриеца Фабио Гщрайн.

Лоик Меяр
Снимка: БТА
Швейцарецът Лоик Меяр спечели олимпийската титла в слалома на Зимни олимпийски игри 2026, след силно второ спускане на писта „Стелвио“ в Бормио.

След трудния първи манш, белязан от снеговалеж и ограничена видимост, условията за решаващото спускане значително се подобриха. Валежът спря, мъглата се вдигна и състезателите имаха възможност да атакуват трасето при далеч по-добра видимост.

Меяр, който е действащ световен шампион, беше втори след първия манш, но във втория показа стабилност и класа. С общо време от 1:53.61 минути 29-годишният швейцарец заслужи първото си олимпийско злато. Така той оформи пълен комплект отличия от Игрите в Италия, след като вече беше спечелил сребро в отборната комбинация и бронз в гигантския слалом.

В средата на състезанието лидер беше норвежецът Атле Лий Макграт, който имаше аванс от 59 стотни пред Меяр. Във втория манш обаче Макграт пропусна врата и отпадна от надпреварата.

Сребърният медал отиде при австриеца Фабио Гщрайн, който финишира на 0.35 секунди зад победителя и завоюва първото си отличие от голям форум.

Бронзът спечели световният шампион от Куршевел 2023 Хенрик Кристоферсен. Норвежецът, шести след първия манш, завърши на 1.13 секунди от Меяр и за втори път в кариерата си се окичи с олимпийски бронз в слалома след Сочи 2014. Той има и сребърен медал в гигантския слалом от Пьончан 2018.

Действащият олимпийски шампион от Пекин 2022 Клеман Ноел допусна грешки още в първия манш и делеше седмото място с изоставане от 1.96 секунди. В началото на второто си спускане французинът загуби контрол, застъпи ските си и отпадна.

Българските представители Алберт Попов и Калин Златков не успяха да преодолеят първия манш. От общо 96 стартирали алпийци само 44 завършиха първото спускане.

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Лоик Меяр

