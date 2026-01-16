Локомотив Авиа надигра Монтана в първия четвъртфинал за Купата на България

Локомотив Авиа победи Монтана с 3:0 (27:25, 25:17, 25:17) гейма в първия четвъртфинал за 68-ото издание на Купата на България. Сблъсъкът противопостави лидера в класирането на българския волейболен елит Локомотив Авиа и миналогодишния финалист в турнира за Купата Монтана.

Срещата започна със сервис в аут на Виктор Бодуров. Тимът от Северозапада спечели следващите две точки и стигна до обрат. След серия от четири поредни точки в средата на гейма възпитаниците на Даниел Пеев изградиха преднина от пет пункта. Пловдивчани започнаха постепенно да топят пасива си и изравниха при 19:19 след мощен сервис на Кристиян Алексов. Локомотивци стигнаха до обрат при 24:23 с атака на Жулиен Георгиев, но не успяха да затворят частта с първия си геймбол. “Черно-белите” все пак затвориха частта при 27:25 с блокада.

Вторият сет в зала “Арена СамЕлион” в Самоков също започна с неуспешно изпълнение на начален удар, този път на Кристиян Алексов. В началото на частта вицешампионите поведоха със 7:4 след поредни блокади на Ивайло Дамянов и Владимир Станков. Волейболистите в бяло прекъснаха серията от четири поредни точки на съперника, след като получиха фрибол. Шест поредни точки доближиха играчите на Найден Найденов до успеха във втората част. Сервис в аут на Виктор Жеков сложи точка на втория гейм.

Традицията бе спазена и третата част също започна с грешка от начален удар, дело на Виктор Жеков. Вицешампионът на България не изпусна водачеството си до края на двубоя и сложи точка на спора с три поредни точки.

Най-резултатен за успеха бе Жулиен Георгиев със своите 15 пункта. За Монтана по 9 отбелязаха Кристиян Валчак и Бруно Рубо.

На полуфиналите Локомотив Авиа ще срещне победителя от втория четвъртфинал между Нефтохимик и Берое.