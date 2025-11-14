БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Локомотив Авиа надви ЦСКА в драматично петгеймово дерби

Спорт
Двата тима имат по 8 точки.

Локомотив Авия
Снимка: Startphoto.bg
Локомотив Авиа (Пловдив) спечели оспорваното дерби от четвъртия кръг на мъжкото волейболно първенство, след като се наложи с 3:2 (25:18, 25:23, 22:25, 12:25, 15:9) като гост на ЦСКА в зала „Васил Симов“.

Вицешампионите започнаха по-събрано и поведоха с 2:0 гейма, но „червените“ реагираха подобаващо. Възпитаниците на Александър Попов заиграха по-агресивно, стабилизираха посрещането си и изравниха след 25:22 и 25:12, изпращайки мача в тайбрек.

В решителната пета част Локомотив Авиа демонстрира повече концентрация. Пловдивчани дръпнаха със 7:3, после 11:6, и не позволиха обрат, затваряйки двубоя при 15:9.

Жулиен Георгиев беше най-резултатен за победителите с 20 точки, а Тодор Вълчев добави още 18. За ЦСКА блестя Мохамад Реза Бейк с 23 точки.

Двата тима имат по 8 точки, но Локомотив Авиа е втори заради трите си победи, докато ЦСКА заема четвъртата позиция.

#ВК Локомотив Авиа #ВК ЦСКА

