Локомотив Авиа обяви последното си ново попълнение

През сезон 2024/2025 200-сантиметровият състезател спечели бронзовите медали в Румъния.

димитър дулчев играе словения
Слушай новината

Опитният диагонал Димитър Дулчев е последното ново попълнение на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив). 28-годишният състезател бе картотекиран в последния ден от трансферния прозорец. Той вече тренира в Пловдив и ще бъде още една опция в състава, воден от Найден Найденов.

"Дулчев има богат опит в България и чужбина и ще бъде алтернатива на Жулиен Георгиев. В юношеските години в Дупница израства под ръководството на Виктор Карагьозов, който сега е помощник-треньор в Локомотив Авиа и отново ще работят заедно", написаха от клуба и поздравиха диагонала с "Добре дошъл".

През сезон 2024/2025 200-сантиметровият състезател спечели бронзовите медали в Румъния. Година по-рано вдигна Купата и Суперкупата на Словения, където бе трети по ефективност в атака в първенството - с 51%.

Зад гърба си Дулчев има и сезон в австрийската Лига с екипа на Вайц, където става топреализатор на първенството. Играл е и в Италия и Кипър.

#ВК Локомотив Авиа #Димитър Дулчев

