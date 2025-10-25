Локомотив Авиа започна с чист успех новия сезон в мъжкото волейболно първенство

Вицешампионът Локомотив Авиа започна с победа новия сезон в първенството на България по волейбол за мъже. "Черно-белите" постигнаха чист успех с 3:0 (25:22, 25:21, 25:19) гейма като домакини на новака в елита Славия в среща от първия кръг на шампионата.

Двубоят в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" започна равностойно и двата отбора изиграха оспорван първи гейм, който вървеше точка за точка до 22:21 в полза на Локомотив. Тогава играчите на Найден Найденов се възползваха от две поредни грешки на "белите" от сервис и при нападение и това се оказа ключово за крайния изход от първата част - 25:22.

Втората се разви по сходен начин. Гостите от столицата стояха близо в резултата до 10:9, когато серия от добри начални удари на Тодор Вълчев помогна на домакините да се откъснат с 4 точки при 13:9 и впоследствие успяха да запазят своя аванс до края на гейма - 25:21.

В третия отново сервисът на капитан на "черно-белите" имаше основна роля, за да може неговият отбор да отвори разлика от 3 точки при 14:11 след равностойното начало. След това пловдивският тим постепенно започна да трупа преднина и не изпусна инициативата, за да се поздрави с успеха след 25:19 в третата част.

Най-резултатен за победата на Локомотив бе Жулиен Георгиев с 13 точки, а 11 добави Кристиян Алексов. За Славия Дейвид Барутов реализира 10 точки.