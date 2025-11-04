Локомотив Пд изрази категорично несъгласие с решението на ДК към БФС

От ръководството на Локомотив (Пловдив) изразиха категорично несъгласие с решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, която по-рано днес обяви решението си да присъди служебна загуба на "черно-белите" с 0:4 в градското дерби Ботев.

От клуба излязоха с официална позиция, в която уточниха, че ще предприемат всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защитят своите интереси и ще използват всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, както и за проверка на неговата законосъобразност.

Двубоят на 1 ноември бе прекратен от главния съдия Драгомир Драганов в края на първата част, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привърженик на Локомотив от трибуна "Бесика".

Публикуваме цялата позиция на Локомотив Пловдив без редакторска намеса: