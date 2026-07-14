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Локомотив Пловдив се раздели със сребърен медалист

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Договорът на американеца с "черно-белите" изтече.

Локомотив Пловдив се раздели със сребърен медалист
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В Локомотив Пловдив напомниха за себе си от гледна точка на състава. Действащите вицешампиони в НБЛ няма да разчитат повече на един от своите чужденци. Част „черно-белите“ вече не е Грант Сингълтън, обявиха тази вечер официално от клуба. Причината е, че договорът на гарда със „смърфовете“ приключи и двете страни няма да подновят своето сътрудничество.


Американецът даде старт на сезона в Бора, където се озова през септември, но не се здържа дълго при косоварите и се присъедини към тима от Пловдив в началото на декември, оформяйки страхотна гардова двойка с Дъвъръл Рамзи. Той бе сред основните причини Локомотив да заслужи среброто в НБЛ и в турнира за Купата на България. Сингълтън финишира със средни показатели от 15.0 точки, 3.7 борби и 5.5 асистенции за 35 мача във всички турнири с екипа на „черно-белите“.

Преди това 25-годишният баскетболист преминава през финландския Катая Йоенсу, кипърския Апоел Никозия и литовския Шяуляй. 183-сантиметровият плеймейкър се подвизава в Сейнт Томас Акуинъс Колидж и Феърли Дикинсън Юнивърсити на колежанско ниво.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #Грант Сингълтън #БК Локомотив Пловдив

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