БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив ще опита да се стабилизира срещу Ботев Враца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора откриват 12-ия кръг в Първа лига.

локомотив пловдив ботев враца
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Пловдив ще открие 12-ия кръг в Първа лига с домакинство срещу Ботев Враца. „Смърфовете“ са в търсене на шеста победа от началото на сезона срещу тима под себе си във временното класиране.

Възпитаниците на Душан Косич разполагат с 20 точки след 11 двубоя, докато тимът под Околчица е шести с 14 пункта. И докато Локомотив има само една загуба от началото на сезона, то тези за врачани са три.

В последно време няма изявен фаворит между отборите, след като са си разделили по две победи и междувременно е имало едно реми в последните пет сблъсъка.

В исторически план след 63 срещи пловдивчани имат предимство от само два успеха – 26-24, докато ремитата са 13. Врачани обаче имат само 4 победи на „Лаута“, при 22 загуби.

Битката между Локомотив Пловдив и Ботев Враца е насрочена за 20:00 часа в петък.

#Ботев Враца #Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
1
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
2
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
3
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Отмениха бедственото положение в Елените
4
Отмениха бедственото положение в Елените
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
5
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
6
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Футбол

Продадоха повече от половин милион билети за Мондиал 2026
Продадоха повече от половин милион билети за Мондиал 2026
Кристиано Роналдо остава най-добре платеният футболист в света Кристиано Роналдо остава най-добре платеният футболист в света
Чете се за: 01:52 мин.
Евертън удължи престоя на Джордан Пикфорд Евертън удължи престоя на Джордан Пикфорд
Чете се за: 00:37 мин.
Александър Димитров: Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник в отбора Александър Димитров: Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник в отбора
Чете се за: 03:10 мин.
Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа
Чете се за: 02:05 мин.
Левски обяви пълна подкрепа за Светослав Вуцов Левски обяви пълна подкрепа за Светослав Вуцов
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Блокаж - ще има ли кворум в НС? Блокаж - ще има ли кворум в НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ