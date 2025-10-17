Локомотив Пловдив ще опита да се стабилизира срещу Ботев Враца

Локомотив Пловдив ще открие 12-ия кръг в Първа лига с домакинство срещу Ботев Враца. „Смърфовете“ са в търсене на шеста победа от началото на сезона срещу тима под себе си във временното класиране.

Възпитаниците на Душан Косич разполагат с 20 точки след 11 двубоя, докато тимът под Околчица е шести с 14 пункта. И докато Локомотив има само една загуба от началото на сезона, то тези за врачани са три.

В последно време няма изявен фаворит между отборите, след като са си разделили по две победи и междувременно е имало едно реми в последните пет сблъсъка.

В исторически план след 63 срещи пловдивчани имат предимство от само два успеха – 26-24, докато ремитата са 13. Врачани обаче имат само 4 победи на „Лаута“, при 22 загуби.

Битката между Локомотив Пловдив и Ботев Враца е насрочена за 20:00 часа в петък.