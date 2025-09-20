БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив ще се опита да разбие крепостта на ЦСКА 1948 за първи път през сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

По-рано днес Локомотив София иска да си стъпи на краката при гостуването на новака Добруджа.

Локомотив Пловдив ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Деветият кръг в Първа лига продължава с два мача в събота, 20 септември. От 17:00 часа новакът Добруджа посреща Локомотив София, а в 19:30 стартира мачът между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.

В Бистрица един срещу друг ще застанат две силни постижения от началото на сезона. „Червените“ са стопроцентови след първите си четири домакинства срещу Арда, Септември, Монтана и Славия, печелейки с обща голова разлика 8:3. Това отрежда на Иван Стоянов и компания третото място в класирането с актив от 16 точки.

"Смърфовете" от своя страна нямат поражение в откриващите си осем срещи – четири победи и четири равенства, като в последния кръг бе близо до това да удари шампиона Лудогорец, но в крайна сметка не издържа с десет души на терена за крайното 1:1 на „Лаута“. Извън Пловдив възпитаниците на Душан Косич са с три ремита и един успех – над Спартак Варна, а равенствата преди това бяха срещу Монтана, Арда и Черно море.

По-рано през деня Добруджа ще търси спиране на серия от четири последователни загуби в елита. И двата успеха през сезона обаче са у дома – над Славия и ЦСКА 1948, макар и отборът тогава да играеше още домакинствата си във Варна.

Локо София на Станислав Генчев е с четири равенства в осем двубоя. В последния кръг „железничарите“ претърпяха неприятно домакинско поражение от Левски с късен гол на Марин Петков. Иначе, столичани са неудобен съперник за всеки в шампионата. Един от двата успеха на Локомотив досега дойде навън – при визитата на Ботев Пд на „Колежа“ с 1:0 на 10 август.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Локомотив София #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Български футбол

Ангел Петричев: Лудогорец се нуждае от време, за да изгради новия си отбор
Ангел Петричев: Лудогорец се нуждае от време, за да изгради новия си отбор
Гьозтепе на Стоилов взе скалпа на един от трите истанбулски гранда Гьозтепе на Стоилов взе скалпа на един от трите истанбулски гранда
Чете се за: 02:55 мин.
Руи Мота: Резултатът е по-добър за Левски Руи Мота: Резултатът е по-добър за Левски
Чете се за: 01:07 мин.
Хулио Веласкес: Бяхме много по-добри от Лудогорец Хулио Веласкес: Бяхме много по-добри от Лудогорец
Чете се за: 01:10 мин.
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
8751
Чете се за: 02:25 мин.
Първа лига: Левски - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация
Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
От 6° до 30° в събота - дългият уикенд стартира със слънце
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ