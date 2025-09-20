Локомотив Пловдив ще се опита да разбие крепостта на ЦСКА 1948 за първи път през сезона

Деветият кръг в Първа лига продължава с два мача в събота, 20 септември. От 17:00 часа новакът Добруджа посреща Локомотив София, а в 19:30 стартира мачът между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.

В Бистрица един срещу друг ще застанат две силни постижения от началото на сезона. „Червените“ са стопроцентови след първите си четири домакинства срещу Арда, Септември, Монтана и Славия, печелейки с обща голова разлика 8:3. Това отрежда на Иван Стоянов и компания третото място в класирането с актив от 16 точки.

"Смърфовете" от своя страна нямат поражение в откриващите си осем срещи – четири победи и четири равенства, като в последния кръг бе близо до това да удари шампиона Лудогорец, но в крайна сметка не издържа с десет души на терена за крайното 1:1 на „Лаута“. Извън Пловдив възпитаниците на Душан Косич са с три ремита и един успех – над Спартак Варна, а равенствата преди това бяха срещу Монтана, Арда и Черно море.

По-рано през деня Добруджа ще търси спиране на серия от четири последователни загуби в елита. И двата успеха през сезона обаче са у дома – над Славия и ЦСКА 1948, макар и отборът тогава да играеше още домакинствата си във Варна.

Локо София на Станислав Генчев е с четири равенства в осем двубоя. В последния кръг „железничарите“ претърпяха неприятно домакинско поражение от Левски с късен гол на Марин Петков. Иначе, столичани са неудобен съперник за всеки в шампионата. Един от двата успеха на Локомотив досега дойде навън – при визитата на Ботев Пд на „Колежа“ с 1:0 на 10 август.