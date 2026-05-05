Локомотив Пловдив: Ще защитим интереса на феновете за билетите за финала

От Локомотив Пловдив излязоха с официална позиция относно билетите за финала в Купата на България срещу ЦСКА, като увериха привържениците си, че ще направят всичко възможно да защитят техния интерес.

От клуба подчертаха, че в последните дни в публичното пространство са се появили множество подвеждащи информации, свързани с броя на билетите и разпределението на секторите, които не отговарят на истината.

"Смърфовете“ заявиха, че ще настояват да получат максимален брой сектори на стадиона, за да могат техните фенове да подкрепят отбора по най-добрия начин в решаващия двубой на 20 май.

От Локомотив уточниха, че към този момент все още няма окончателно решение относно броя на билетите и разпределението на местата за феновете. Очаква се в следващите дни да се проведе среща между ръководствата на двата клуба, организаторите на турнира и представители на СДВР, на която да бъдат финализирани всички детайли.

От пловдивския клуб призоваха за прекратяване на спекулациите по темата и увериха, че ще отстояват позицията си, така че привържениците им да получат възможно най-добри условия за присъствие на финала.