Локомотив Пловдив спечели точка в гостуването си на Добруджа

Срещата между Локомотив Пловдив и Добруджа от от 16-ия кръг на Първа лига завърши при равенство 1:1. Капитанът на пловдивчани Димитър Илиев откри резултата от дузпа в 41-ата минута, а в 65-ата Ивайло Михайлов изравни.

Срещата започна равностойно, а в 21-ата минута дойде и първото по-добро положение. То се откри пред Антон Иванов, чийто удар обаче беше отразен от стража на "черно-белите" Петър Зовко.

Гостите от Пловдив обаче успяха да открият резултата в края на първото полувреме. Айкут Рамадан извърши нарушение срещу Адриан Кова в наказателното поле и съдията Георги Давидов посочи бялата точка в 41-ата минута. Капитанът на "смърфовете" Димитър Илиев застана зад топката. Вратарят Галин Григоров усети посоката на изпълнение, но не успя да отрази удара на Илиев.

През втората част терена стана доста тежък заради дъждовното време и играчите на двата тима определено се затрудняваха.

Домакините обаче успяха да стигнат до изравнителен гол в 65-ата минута. След центриране от ъглов удар Ивайлов Михайлов надскочи Лукас Риян и с глава изпрати топката в мрежата.

В 74-ата минута Галин Григоров направи страхотно спасяване след удар от дистанция на Ивайло Иванов.

Във втората минута на добавеното време гол на Петър Андреев от Локомотив беше отменен заради засада.

В класирането Локомотив е на трето място с 28 точки, а тимът от Добрич остава в дъното с едва 11 точки актив.

В следващия кръг Локомотив Пловдив приема Монтана на 28 ноември (петък), а два дни по-късно Добруджа гостува на Славия в София.