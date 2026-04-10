Локомотив полетя срещу Академик в пловдивския дуел

Локомотив Пловдив се върна на правия път и отново намери място в Топ 4 на НБЛ. Селекцията на Асен Николов ликува в последния пловдивски дуел през сезона, след като срази с 91:59 Академик Бултекс 99 в среща от 30-ия кръг, изиграна в зала "Сила". "Черно-белите" доминираха през първото полувреме и с изключение на третата четвърт, в която допусна сериозен спад, сломи своя съперник, отдалечавайки го от плейофите.

На линия за "смърфовете" отново бяха Калил Милър, Дъвъръл Рамзи и Грант Сингълтън. От своя страна символичните гости бяха без ДиМаркъс Шарп, който изтърпя един мач наказание.

Дебютантът в елита се завърна на четвъртото място с 16 победи и 11 загуби, а съставът на Йордан Янков се намира на деветата позиция с 9 успеха и 18 поражения. На 15 април (сряда) Локомотив ще има визита на Левски, докато Академик ще влезе в ролята на гост срещу Спартак Плевен.

Символичните домакини се възползваха по-добре от силните си оръжия в началните минути, особено при стрелбата зад дъгата, натрупвайки на бърза ръка двуцифрена разлика, изкована от Томислав Минков, Шоу Андерсън и Кръстомир Михов. Символичните гости бяха доста беззъби в нападение, а усилията на Джакез Йоу и Петър Ралчев не дадоха желания ефект, което доведе до аванс от 11 точки в края на встъпителния период.

Дъвъръл Рамзи и Минков удължиха тенденцията за „смърфовете“, които отвориха на висота и следващата десетка по пътя към още по-солидна преднина. Аргументите в редиците на символичните гости липсваха и дебютантът в НБЛ не срещнаха проблеми да се приберат в съблекалнята при 49:27.

Академик отказа да развее бялото знаме толкова бързо на старта на третата част и чрез подобряване на играта в защита, съчетана с активизирането на Васил Бачев, Обрад Томич й Йол, намери сили да се върна в играта до известна степен. Въпреки че символичните домакини забравиха за вкарването, което се оказа мираж, съумяха да се радват на 9-точков актив след 30 минути игрово време.

„Червено-белите“ напомниха за шеметния си стил на игра при откриването на заключителната четвърт и със съдействието на бързи атаки, завършени от Грант Сингълтън, Калил Милър, Михов и Минков, отново си върнаха контрола върху събитията. Символичните домакини изпаднаха в нокдаун и „смърфовете“ не се поколебаха да довършат започнатото до финалната сирена.

Грант Сингълтън поведе Локомотив към разгрома със своите 20 точки. Томислав Минков (5 борби) и Дъвъръл Рамзи (4 точни стрелби зад дъгата) го последваха с по 19. Кръстомир Михов отбеляза 11, Калил Милър регистрира 10 точки и 13 овладени под двата ринга топки.

Джакез Йоу отвърна за Академик с 18 точки и 9 борби. Васил Бачев финишира със 17 точки, Обрад Томич приключи с 10 и 14 овладени под двата ринга топки.