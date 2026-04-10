БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив полетя срещу Академик в пловдивския дуел

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

"Черно-белите" нямаха спиране по пътя към завръщането си в Топ 4 на НБЛ.

локомотив пловдив академик бултекс нбл
Снимка: balkan-basket.com
Слушай новината

Локомотив Пловдив се върна на правия път и отново намери място в Топ 4 на НБЛ. Селекцията на Асен Николов ликува в последния пловдивски дуел през сезона, след като срази с 91:59 Академик Бултекс 99 в среща от 30-ия кръг, изиграна в зала "Сила". "Черно-белите" доминираха през първото полувреме и с изключение на третата четвърт, в която допусна сериозен спад, сломи своя съперник, отдалечавайки го от плейофите.

На линия за "смърфовете" отново бяха Калил Милър, Дъвъръл Рамзи и Грант Сингълтън. От своя страна символичните гости бяха без ДиМаркъс Шарп, който изтърпя един мач наказание.

Дебютантът в елита се завърна на четвъртото място с 16 победи и 11 загуби, а съставът на Йордан Янков се намира на деветата позиция с 9 успеха и 18 поражения. На 15 април (сряда) Локомотив ще има визита на Левски, докато Академик ще влезе в ролята на гост срещу Спартак Плевен.


Символичните домакини се възползваха по-добре от силните си оръжия в началните минути, особено при стрелбата зад дъгата, натрупвайки на бърза ръка двуцифрена разлика, изкована от Томислав Минков, Шоу Андерсън и Кръстомир Михов. Символичните гости бяха доста беззъби в нападение, а усилията на Джакез Йоу и Петър Ралчев не дадоха желания ефект, което доведе до аванс от 11 точки в края на встъпителния период.

Дъвъръл Рамзи и Минков удължиха тенденцията за „смърфовете“, които отвориха на висота и следващата десетка по пътя към още по-солидна преднина. Аргументите в редиците на символичните гости липсваха и дебютантът в НБЛ не срещнаха проблеми да се приберат в съблекалнята при 49:27.

Академик отказа да развее бялото знаме толкова бързо на старта на третата част и чрез подобряване на играта в защита, съчетана с активизирането на Васил Бачев, Обрад Томич й Йол, намери сили да се върна в играта до известна степен. Въпреки че символичните домакини забравиха за вкарването, което се оказа мираж, съумяха да се радват на 9-точков актив след 30 минути игрово време.

„Червено-белите“ напомниха за шеметния си стил на игра при откриването на заключителната четвърт и със съдействието на бързи атаки, завършени от Грант Сингълтън, Калил Милър, Михов и Минков, отново си върнаха контрола върху събитията. Символичните домакини изпаднаха в нокдаун и „смърфовете“ не се поколебаха да довършат започнатото до финалната сирена.

Грант Сингълтън поведе Локомотив към разгрома със своите 20 точки. Томислав Минков (5 борби) и Дъвъръл Рамзи (4 точни стрелби зад дъгата) го последваха с по 19. Кръстомир Михов отбеляза 11, Калил Милър регистрира 10 точки и 13 овладени под двата ринга топки.

Джакез Йоу отвърна за Академик с 18 точки и 9 борби. Васил Бачев финишира със 17 точки, Обрад Томич приключи с 10 и 14 овладени под двата ринга топки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Академик Бултекс 99

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята
2
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са...
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
3
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли...
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
4
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
5
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица...
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
6
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
3
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
4
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
5
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
6
Дъжд и сняг за Великден

Още от: Баскетбол

Берое наложи волята си над Левски
Берое наложи волята си над Левски
Черно море си върна победния ход след силен край срещу Миньор 2015 Черно море си върна победния ход след силен край срещу Миньор 2015
Чете се за: 03:12 мин.
Ню Йорк Никс победи Бостън и продължи успешната си серия като домакини на шест двубоя Ню Йорк Никс победи Бостън и продължи успешната си серия като домакини на шест двубоя
Чете се за: 03:05 мин.
Реал Мадрид нанесе пета поредна загуба на актуалния шампион Фенербахче в Евролигата Реал Мадрид нанесе пета поредна загуба на актуалния шампион Фенербахче в Евролигата
Чете се за: 02:32 мин.
Борислава Христова и Атинайкос взеха среброто в баскетболния турнир Еврокъп Борислава Христова и Атинайкос взеха среброто в баскетболния турнир Еврокъп
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Везенков: Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола Александър Везенков: Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Пътят на болката: Вярващи извървяха Вия Долороса в Йерусалим (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Потребителско поведение в Европа се влияе от войната в Близкия изток
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ