Локомотив София и Спартак Варна научиха опонентите си за Купата на България

Лидерът в Югозападната Трета лига - Рилски спортист, продължава към основната фаза в Купата на България след победа над втородивизионния Беласица Петрич с 2:1.

По този начин отборът на Пламен Крумов си уреди домакинство срещу Локомотив София след успешно преодоляване на предварителния кръг.

В днешния двубой и трите попадения паднаха в последните 15 минути.

Красимир Панчев откри в 74-ата минута за домакините, а Васил Божинов изравни в 80-ата за гостите.

Калоян Доковски успя да оформи класирането на домакините в 87-ата минута.

По същото време Ямбол се наложи над Сандански с 2:1 и ще приеме Спартак Варна в следващата фаза.