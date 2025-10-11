БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Локомотив София и Спартак Варна научиха опонентите си за Купата на България

Спорт
Лидерът в Югозападната Трета лига - Рилски спортист победи втородивизионния Беласица Петрич.

Купа на България
Снимка: Startphoto.bg
Лидерът в Югозападната Трета лига - Рилски спортист, продължава към основната фаза в Купата на България след победа над втородивизионния Беласица Петрич с 2:1.

По този начин отборът на Пламен Крумов си уреди домакинство срещу Локомотив София след успешно преодоляване на предварителния кръг.

В днешния двубой и трите попадения паднаха в последните 15 минути.

Красимир Панчев откри в 74-ата минута за домакините, а Васил Божинов изравни в 80-ата за гостите.

Калоян Доковски успя да оформи класирането на домакините в 87-ата минута.

По същото време Ямбол се наложи над Сандански с 2:1 и ще приеме Спартак Варна в следващата фаза.

Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
ЦСКА 1948 надигра Раднички в контролна среща ЦСКА 1948 надигра Раднички в контролна среща
Чете се за: 00:22 мин.
Българският национален отбор до 19 години отстъпи на Молдова в контрола Българският национален отбор до 19 години отстъпи на Молдова в контрола
Чете се за: 00:47 мин.
Латвия и Андора направиха равенство под арбитража на Георги Кабаков Латвия и Андора направиха равенство под арбитража на Георги Кабаков
Чете се за: 01:00 мин.
Ратко Достанич е новият треньор на Славия Ратко Достанич е новият треньор на Славия
Чете се за: 00:40 мин.
Ратко Достанич се раздели с Локомотив София Ратко Достанич се раздели с Локомотив София
Чете се за: 01:07 мин.

Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
