локомотив софия привлече нидерландец

Локомотив (София) привлече нидерландския футболист Джани Дос Сантос. 25-годишното крило подписа двугодишен договор с "железничарите", съобщиха от клуба.

Нидерландецът дебютира в "Ередевизи" на 19 години, а впоследствие изкарва две много успешни години в Канада.

"Много се радвам да съм тук, съотборниците ми и треньорският щаб ме приеха много топло, нямам търпение да покажа всичко от себе си за този прекрасен клуб", каза Дос Сантос пред клубния сайт.

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