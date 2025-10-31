БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив София спечели драматично титлата при мъжете на държавното отборно по тенис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Столичани надделяха над Авеню с 2:1 победи.

Вардан Манукян
Снимка: БТА
Слушай новината

ТК Локомотив София спечели драматично титлата при мъжете на държавното отборно първенство по тенис в Пловдив с награден фонд 10 хиляди лева. Столичани надделяха над Авеню с 2:1 победи.

Никита Билозерцев даде аванс на бургазлии след успех над Мартин Димитров със 7:6(5), 6:4 в мача между вторите ракети на двата тима, но след това Вардан Манукян спечели срещу Динко Динев с 6:1, 7:6(4), за да изравни резултата.

В решаващия мач на двойки Димитров и Манукян триумфираха с 6:7(5), 6:4, 10-8. Столичани реализираха късен брейк и Манукян сервираше за първия сет при 6:5 гейма, но Билозерцев и Динев върнаха пробива, а след това в края на оспорвания тайбрек взеха две поредни разигравания, за да спечелят частта. Във втория сет столичани пропиляха аванс от 4:1, но при 5:4 спечелиха подаването на Динко Динев, за да изравнят сетовете. В последвалия шампионски тайбрек бургазлии поведоха с 6-4, но с четири поредни точки локомотивци обърнаха до 8-6. При 7-9 отличен ретур на Динев отрази първия мачбол, но грешка на Билозерцев при следващото разиграване, при което топката се удари във филето на мрежата и излезе в аут, донесе титлата на Локомотив.

#ТК Локомотив София #Държавно отборно първенство по тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
2
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
3
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
4
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
5
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
6
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Български тенис

ТК Дема спечели пета поредна титла на държавното отборно по тенис за жени
ТК Дема спечели пета поредна титла на държавното отборно по тенис за жени
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на турнир в Мексико Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на турнир в Мексико
Чете се за: 01:00 мин.
Ясни са финалистите на държавното отборно първенство по тенис Ясни са финалистите на държавното отборно първенство по тенис
Чете се за: 01:37 мин.
Генов е на крачка от финал на двойки на Чалънджър в Монастир Генов е на крачка от финал на двойки на Чалънджър в Монастир
Чете се за: 01:00 мин.
Леонид Шейнгезихт отпадна във втория кръг на турнир в Малта Леонид Шейнгезихт отпадна във втория кръг на турнир в Малта
Чете се за: 00:50 мин.
Борислав Атанасов е четвъртфиналист при юношите до 12 г. на тенис турнир от първа категория на Тенис Европа в Градинян (Франция) Борислав Атанасов е четвъртфиналист при юношите до 12 г. на тенис турнир от първа категория на Тенис Европа в Градинян (Франция)
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна "Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции? Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ