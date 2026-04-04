Локомотив София вдигна Купата на България по бокс

Локомотив София е носител на Купата на България за 2026 година при юношите. Столичните „железничари“ се поздравиха с успеха след първия кръг на Държавното лично-отборно първенство по бокс, което се проведе в Козлодуй.

В много оспорвана конкуренция Локомотив София стигна до първото място в отборното класиране. Столичани спечелиха 7 медала в хода на шампионата – 3 златни, 3 сребърни и 1 бронз, което ги изведе и до трофея.



На второ място завършиха юношите на ЦСКА, които достигнаха до 6 отличия – 3 златни, 1 сребърно и 2 бронзови. Третата позиция е за боксьорите на Левски София с 3 медала – 2 златни и 1 сребърен.

Шампионатът в Козлодуй премина изключително равностойно. Таланти от 37 клуба стигнаха до поне един медал, което е показател за високото ниво и конкуренцията в рамките на първенството.