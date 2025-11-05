Локомотив (София) загуби Анте Аралица до края на годината

Нападателят на Локомотив Анте Аралица няма да играе до края на календарната година. Неприятната новина съобщиха от пресслужбата на столичния тим.

Хърватинът е с частично разкъсване на ахилесово сухожилие. Той получи контузията още при гостуването на Ботев (Пловдив) в 4-ия кръг на настоящото първенство.

Поради сравнително дългия период на лечение и липсата на риск от влошаване на травмата, голмайсторът имаше огромното желание да продължи да играе до зимата, в опит да помогне на отбора. Макар и далеч от 100%, Аралица го направи, но след равенството с Локомотив (Пловдив), в което той изигра едно полувреме и се разписа, болките му се засилиха. Заедно с ръководството и треньорския щаб беше взето решение да започне пълно възстановяване още сега.

В понеделник нападателят замина за Букурещ, където ще премине основната част от лечението си в една от най-добрите клиники за спортна медицина в Европа. Очаква се Аралица да бъде напълно готов за началото на зимната подготовка.