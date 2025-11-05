БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив (София) загуби Анте Аралица до края на годината

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Хърватинът е с частично разкъсване на ахилесово сухожилие.

ПФК Локомотив София, Анте Аралица
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Нападателят на Локомотив Анте Аралица няма да играе до края на календарната година. Неприятната новина съобщиха от пресслужбата на столичния тим.

Хърватинът е с частично разкъсване на ахилесово сухожилие. Той получи контузията още при гостуването на Ботев (Пловдив) в 4-ия кръг на настоящото първенство.

Поради сравнително дългия период на лечение и липсата на риск от влошаване на травмата, голмайсторът имаше огромното желание да продължи да играе до зимата, в опит да помогне на отбора. Макар и далеч от 100%, Аралица го направи, но след равенството с Локомотив (Пловдив), в което той изигра едно полувреме и се разписа, болките му се засилиха. Заедно с ръководството и треньорския щаб беше взето решение да започне пълно възстановяване още сега.

В понеделник нападателят замина за Букурещ, където ще премине основната част от лечението си в една от най-добрите клиники за спортна медицина в Европа. Очаква се Аралица да бъде напълно готов за началото на зимната подготовка.

#ПФК Локомотив София #Анте Аралица

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
2
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
3
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
4
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
5
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Отиде си режисьорът Росен Елезов
6
Отиде си режисьорът Росен Елезов

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Български футбол

Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА
Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА
"Да играеш за другите" - биографична книга на футболната легенда Петър Зехтински "Да играеш за другите" - биографична книга на футболната легенда Петър Зехтински
Чете се за: 03:42 мин.
Атанас Караиванов се извини за острите си думи срещу Илиан Илиев Атанас Караиванов се извини за острите си думи срещу Илиан Илиев
Чете се за: 02:05 мин.
Даниел Боримиров: Ще подходим сериозно срещу Витоша Бистрица, но сега мислим за ЦСКА Даниел Боримиров: Ще подходим сериозно срещу Витоша Бистрица, но сега мислим за ЦСКА
Чете се за: 02:30 мин.
Левски ще бъде домакин на Витоша Бистрица на 1/8-финалите за Купата на България Левски ще бъде домакин на Витоша Бистрица на 1/8-финалите за Купата на България
Чете се за: 01:20 мин.
Ботев Пловдив изрази притеснение от съдийското назначение за мача с Добруджа Ботев Пловдив изрази притеснение от съдийското назначение за мача с Добруджа
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Фентанилът: Вълна от смърт в България Фентанилът: Вълна от смърт в България
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ