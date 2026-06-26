Лоран Мекис: Макс Верстапен иска да остане в Ред Бул

Макс Верстапен няма намерение да напуска Ред Бул въпреки трудния сезон за отбора във Формула 1. Това заяви ръководителят на тима Лоран Мекис по време на състезателния уикенд за Гран при на Австрия.

През последните месеци около бъдещето на четирикратния световен шампион се появиха множество спекулации, породени от спада във формата на Ред Бул. След години на доминация австрийският тим се намира едва на четвърто място в класирането при конструкторите, което доведе до слухове за евентуален трансфер на нидерландеца.

Според Мекис обаче Верстапен е категоричен в желанието си да продължи кариерата си в отбора.

"Макс заяви ясно пред целия отбор, че иска да продължи с нас. Няма нужда всяка седмица да го питаме дали остава. Той е тук, иска да бъде част от този проект и активно помага в развитието на автомобила“, коментира шефът на Ред Бул.

Мекис призна, че звездният пилот очаква по-силен автомобил, за да може отново да се бори за победи и титли.

"Ясно е, че той се нуждае от по-бърза кола, за да бъде щастлив. Нашата задача е да върнем автомобила на нивото, на което беше преди“, добави французинът.

Въпреки трудностите през настоящия сезон, от Ред Бул са уверени, че могат да обърнат тенденцията и да върнат отбора сред основните претенденти за челните позиции във Формула 1.