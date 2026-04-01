Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон са фигуристи №1 на сезона

В дебютния си сезон двамата спечелиха олимпийската, световната и европейската титли. 

В последния ден на световното първенство за мъже и жени в Прага Международният кънки съюз раздаде за шесто път награди за постижения във фигурното пързаляне за отминаващия сезон.

Най-добри фигуристи са танцовата двойка Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон (Франция). В дебютния си сезон двамата спечелиха олимпийската, световната и европейската титли. Те участваха в седем състезания и победиха в шест от тях.

Най-добър треньор е Филип ДиГулиелмо (САЩ). Той е специалистът, извел до световната титла и до двете олимпийски - индивидуално и отборно Алиса Лю при жените.

За дебют беше отличена Ами Накай. В първия си сезон при жените японката спечели бронзов медал на олимпийските игри.

Най-добър хореограф еБеноа Ришо (Франция), а най-забавна програма - кратката на Юма Кагияма от Япония, поставена от Лори Никол и Каролина Костнер.

Наградата за най-добър костюм взе Иля Малинин (САЩ) за волната му програма. Дизайнер е японката Сатоми Ито.

Световният шампион Малинин получи и специална награда - за фигурист, който пръв в света е изпълнил успешно в една програма седем четворни скока. Това стана по време на финалния турнир Гран при в Нагоя през декември 2025 година.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд
Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд
Малена Замфирова: Най-тежкото вече е зад гърба ми, гледам напред към възстановяването Малена Замфирова: Най-тежкото вече е зад гърба ми, гледам напред към възстановяването
Чете се за: 02:52 мин.
Шампионът Флорида отпадна от битката за плейофите, Бъфало сложи край на 15-годишно чакане Шампионът Флорида отпадна от битката за плейофите, Бъфало сложи край на 15-годишно чакане
Чете се за: 01:45 мин.
Деян Михайлов поведе след кратката програма на турнира в Кранево Деян Михайлов поведе след кратката програма на турнира в Кранево
Чете се за: 01:07 мин.
Малена Замфирова: Вече гледам към следващия сезон Малена Замфирова: Вече гледам към следващия сезон
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Янков и Биляна Замфирова спечелиха титлите в паралелния гигантски слалом от Държавното първенство по сноуборд Радослав Янков и Биляна Замфирова спечелиха титлите в паралелния гигантски слалом от Държавното първенство по сноуборд
Чете се за: 01:25 мин.

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
