БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лоренцо Каталдо спечели четвъртия етап от Обиколката на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Никифорос Арваниту остава начело в генералното класиране.

Лоренцо Каталдо
Снимка: БТА
Слушай новината

Италианецът Лоренцо Каталдо от отбора на Граняно Спортинг клуб спечели четвъртия етап от 72-рото издание на Обиколката на България - 194,5 километра от Троян до Сливен.

Каталдо триумфира в най-дългия етап в тазгодишното издание на състезанието, като се наложи във финалния спринт, в който бе цялата основна група. Той финишира за 4 часа, 30 минути и 13 секунди. За Каталдо това е втора етапна победа след успеха му в първия етап от Приморско до Бургас.

Втори на секунда финишира германецът Даниел Шраг от тима на Макссолар, а колумбиецът Мигел Анхел Рубиано от отбора на Биалини се нареди трети. Носителят на "жълтата фланелка" Никифорос Арваниту (Юнайтед Шипинг) приключи на пето място, което му позволи да запази лидерската позиция преди заключителния пети етап от Обиколката на България в утрешния ден. Гръцкият колоездач има преднина от 19 секунди пред германците Доминик Рьобер (Беноти) и Юлиан Бореш (РЕМБЕ рад-нет), които поделят втората позиция.

Арваниту е лидер и в класирането за "бялата фланелка", която се връчва на най-добрия състезател до 23 години.

Обиколката на България ще завърши в четвъртък с етап, който е с начало и край в Сливен. Неговата дължина е 113,9 километра, като състезателите ще карат по кръгов маршрут.

Свързани статии:

Никифорос Арваниту си върна "жълтата фланелка" след успех в третия етап на Обиколката на България
Никифорос Арваниту си върна "жълтата фланелка" след успех в третия етап на Обиколката на България
Мартин Папанов заслужи място на почетната стълбичка, което е...
Чете се за: 02:30 мин.
#Лоренцо Каталдо #Колоездачна обиколка на България 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Други спортове

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
Християн Касабов: На световното първенство ще гоним много медали Християн Касабов: На световното първенство ще гоним много медали
Чете се за: 01:35 мин.
Спортни новини 03.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 03.09.2025 г., 20:50 ч.
Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти
Чете се за: 02:20 мин.
България ще участва на Балканиадата по конен спорт-прескачане на препятствия България ще участва на Балканиадата по конен спорт-прескачане на препятствия
Чете се за: 02:00 мин.
България завърши без победа европейското по водна топка за жени до 18 г. България завърши без победа европейското по водна топка за жени до 18 г.
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ