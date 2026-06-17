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Лоренцо Музети ще пропусне и Уимбълдън

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Спорт
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Италианецът не е ограл от турнира в Рим.

Лоренцо Музети
Снимка: БГНЕС
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Италианският тенисист Лоренцо Музети ще пропусне и третия турнир от Големия шлем за сезона - Уимбълдън, съобщи агенция АНСА. Той получи травмата в Рим и оттогава не е играл. Музети пропусна и "Ролан Гарос".

"Искам да ви информирам как протича моето възстановяване на контузията, получена в Рим. Рехабилитацията протича много добре и медицинските резултати са окуражаващи. За съжаление все още не съм започнал активна физическа подготовка и след внимателно обсъждане стигнахме до трудното решение, че тази година не мога да играя на Уимбълдън, написа италианецът в социалните медии.

"Не е лесно решение, но е правилно. Приоритетът ми е да се върна на корта 100 процента готов. Благодаря ви за постоянната подкрепа. Ще се видим скоро", обърна се към феновете си тенисистът от Тоскана.

#Уимбълдън 2026 #Лоренцо Музети

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