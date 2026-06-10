Лош край за футболните националки в европейските квалификации

Женският национален отбор на България отстъпи с 0:4 при гостуването си на Хърватия в мач от европейските квалификации за Световното първенство по футбол за жени през 2027 година, които са провеждат по формулата на Лига на нациите.

Домакините наложиха високо темпо още от началото на срещата и успяха да реализират положенията. Българският състав създаде няколко добри ситуации пред противниковата врата и демонстрира борбеност, но не успя да стигне до гол.

Двубоят се проведе на стадион „Алдо Дросина“ в Пула и бе последен за двата тима в настоящия квалификационен цикъл.

Все пак до почивката резултатът беше само 1:0, след като Мартина Чавар откри в 26-ата минута.

Хърватките решиха мача в рамките на три минути в началото на второто полувреме, като най-напред в 49-ата минута защитничката Яна Чаневач удвои. Само след две минути Мартина Чавар вкара втория си гол, засичайки подаване на Теа Вранчевич, която е една от звездите на австрийското първенство, където играе за Санкт Пьолтен. В 67-ата минута беше оформен и крайният резултат от Карла Куркутович, която направи добавка при удар на Чаневач.

В последните 6-7 минути домакините вдигнаха оборотите и търсиха и пети гол, но защитата на българките се справи.

В другата среща от група С/2 лидерът Косово очаквано постигна лесна победа с 8:0 над Гибралтар и оглави крайното класиране с 15 точки от 6 мача. На 2-ата позиция е Хърватия също с 15 точки от 6 мача, но по-лоши показатели в директните двубои с тима на Косово. И двата отбора обаче продължават към плейофите във втората фаза на пресявките за място женския Мондиал през 2027-а година в Бразилия.

България е 3-а с 6 точки, а Гибралтар без актив на дъното на класирането, като и двата отбора са отпаднали от надпреварата.

Състав на България: Милена Караколева, Бианка Демирова, Теодора Тодорова, Йоана Станкова,

Кристиана Караиванова (90+3 – Божидара Иванова), Лора Петрова, Николета Бойчева, Ивана Найденова,

Евдокия Попадинова (88 – Рона Михайлова), Мариела Петрова, Полина Ръсина (66 – Исмигюл Ялчънер)