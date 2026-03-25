Ловни кучета нахапаха жена във вилна зона в Момчилград

Жена е настанена в болница след нападение от ловни кучета във вилна зона в Момчилград, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Инцидентът е станал около 18.30 ч. вчера, когато 78-годишната разхождала домашното си куче и внезапно била нападната от две ловни кучета, които я нахапали по крайниците и главата.

След подаден сигнал на тел. 112 полицията е започнала проверка, в хода на която е установен и задържан за срок до 24 часа 40-годишният собственик на животните.

Пострадалата е била приета в болницата в Кърджали. Работата по случая продължава.