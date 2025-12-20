Лу Жанмоно триумфира в преследването пред родна публика от Световната купа по биатлон

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милена Тодорова пропусна състезанието поради здравословни проблеми.

Френската биатлонистка Лу Жанмоно зарадва домакинските фенове в Льо Гран Борнан, като спечели 10-километровото преследване и оглави класирането за Световната купа по биатлон.

Шведката Хана Йоберг изпревари местната звезда Жанмоно в спринтовата надпревара в четвъртък за първата си победа за Световната купа от 33 месеца. Йоберг обаче пропусна четири мишени и бързо беше надмината от Жанмоно, която не уцели само една мишена в преследването, за да премине финалната линия за 27:58.8 минути.

Тя завърши на 30,2 секунди пред втората финландка Суви Минкинен, която стреля без грешка. Италианката Доротея Вирер в трета с пасив от 32.7 секунди и един пропуск, а двукратната олимпийска и трикратна световна шампионка Йоберг изостана на седмо място на 47.2 секунди.

Носителката на Световната купа от миналия сезон Франциска Пройс от Германия се завърна на пистата след коронавирусна инфекция и финишира на 11-о място.

Българката Милена Тодорова пропусна днешното преследване поради здравословни проблеми.

„Заради здравословни проблеми се налага да завърша състезателната 2025 година предварително“, написа тя в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

В класирането за Световната купа начело излезе Лу Жанмоно с 406 точки, пред Доротея Вирер (Италия) с 355, шведката Анна Магнусон с 342 точки и други. Милена Тодорова е на 34-о място с 67 точки.

По-късно днес е преследването за мъже в Анси, а утре предстоят двата масови старта.

