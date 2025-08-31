Лудогорец отново е на върха в Първа лига

Лудогорец (Разград) се завърна начело на класирането в българската футболна Първа лига, след като спечели с 2:1 срещу Ботев (Пловдив) в домакински мач от седмия кръг. Шампионите са с 16 точки и водят по голова разлика срещу столичния Левски, който днес победи с 2:1 ЦСКА 1948.

Само преди три дни "орлите" имаха тежък, но успешен двубой от евротурнирите срещу Шкендия (Тетово) от Република Северна Македония.

Пловдивският тим играеше като равностоен срещу шампионите на "Хювефарма Арена" и Тодор Неделев опита да вкара с далечен удар на старта, но Хендрик Бонман реагира добре. Лудогорец пък отговори с гол след разбъркване в 22-ата минута. Топката бе центрирана в наказателното поле и стигна до Едвин Куртулус, който се разписа с глава.

Ботев обаче изравни в 43-ата минута на мача, когато точен бе Николай Минков. Неделев, който стана шампион с разградчани, изпрати перфектно центриране към далечната греда и десният бек бе точен за 1:1. Той се разписа за трети път през новия сезон.

Още на старта на второто полувреме, в 49-ата минута, Кайо Видал получи топката по левия фланг и центрира на главата на Ивайло Чочев, който изведе "орлите" напред за втори път в мача.

Бърнард Текпетей не успя да увеличи преднината на Лудогорец от добро положение в 62-та минута, а Хендрик Бонман отрази силен шут на резервата Армстронг Око-Флекс. Така шампионите стигнаха до минимална победа с 2:1 срещу "канарчетата", които са последни в първенството с четири точки.